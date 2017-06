Manchesteri robbantás

Ariana Grandét Manchester tiszteletbeli polgárává választanák

Fotó: AFP

Ariana Grande amerikai énekesnő Manchester tiszteletbeli polgárává választásáról dönt júliusban az angliai város tanácsa - írta a BBC News.

Az énekesnő a májusi manchesteri fellépése végén történt öngyilkos merénylet áldozatainak emlékére és a sérültek megsegítésére szervezett június 4-i One Love Manchester elnevezésű koncertjével vívta ki a városatyák elismerését.

A tanács július 12-én fogja megvitatni azt a javaslatot, amely lehetővé tenné, hogy ezentúl a Nagy-Manchesteren kívül élők is megkaphassák a tiszteletbeli polgár címet azért, amit a városért tettek.

A tanács vezetője, Sir Richard Leese szerint sokan már most "tiszteletbeli manchesteriként" tekintenek Grandéra.

A 22 éves Salman Abedi május 22-én robbantotta fel magát a Manchester Arena rendezvényközpontban, Grande koncertjének végén. A merényletben 22-en meghaltak, 117-en szenvedtek sérüléseket.

Az énekesnő és számos világsztár csaknem 50 ezres közönség előtt tartott háromórás koncertet június 4-én a manchesteri Old Trafford krikettstadionban, a Lancashire County Cricket Club otthonában. A jótékonysági kezdeményezésen majdnem hárommillió font gyűlt össze az áldozatok megsegítésére.

A városi tanács azt is bejelentette, hogy még idén tart egy rendezvényt a "tragédiát követő megannyi önzetlen cselekedet és megmozdulás" elismeréseként.