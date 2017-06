Trump letiltotta Stephen Kinget a Twitteren

Donald Trump amerikai elnök közismerten nehezen viseli a kritikát - még akkor is, ha az egyik legnagyobb és legnépszerűbb amerikai író fogalmazza azt meg.

Legalábbis erre utal, hogy tegnap letiltotta Stephen Kinget a Twitteren.

"Trump letiltott, nem tudom elolvasni a tweetjeit. Lehet, hogy meg kell ölnöm magam" - írta az író a követőinek.

Szerencsére J. K. Rowling azonnal jelentkezett, hogy ő még mindig látja az amerikai elnök tweetjeit, így King megnyugodhat, majd ő tájékoztatja a legújabb fejleményekről.

Trump has blocked me from reading his tweets. I may have to kill myself.