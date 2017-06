Románia

Antiszemita feliratokat festettek a kolozsvári zsinagóga falára

Ismeretlenek antiszemita feliratokat festettek a kolozsvári zsinagóga falára - közölte hétfőn az Agerpres hírügynökség.



A kolozsvári neológ zsinagóga falára festékszóróval angol nyelven írták fel, hogy "Holocaust never happened" (A holokauszt sohasem történt meg), egy áthúzott dávidcsillagot is festettek a zsinagóga falára, amely alá románul került a "Toate cele bune!" (Minden jót!) felirat.



Schwarz Róbert, a kolozsvári zsidó hitközség elnöke az Agerpresnek elmondta: rendőrségi feljelentést tett az antiszemita falfirkák miatt. A hitközségi vezető rendkívül súlyosnak minősítette a történteket.



Kolozsvárról 1944-ben mintegy 18 ezer zsidót deportáltak, akik közül csak kevesen élték túl a haláltáborokat. A tragikus esemény hetvenedik évfordulóján a városban emlékművet avattak a holokauszt áldozatainak. Az 1887-ben épült kolozsvári neológ zsinagóga jelenleg az egykor elhurcolt zsidók emlékházaként is működik.