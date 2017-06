Népszavazás

Puerto Rico lehet az Egyesült Államok 51. tagállama?

Puerto Ricóban a népszavazáson nagyon alacsony részvétel mellett a többség arra voksolt, hogy a sziget legyen az Egyesült Államok 51. Tagállama - írja az MTI.

A karibi sziget az Egyesült Államok társult állama, s a vasárnapi referendumon a szavazók 97 százaléka foglalt állást amellett, hogy Puerto Rico teljes jogú állama legyen az Egyesült Államoknak. A részvételi arány azonban alig 23 százalékos volt, és a népszavazás eredménye nem kötelező érvényű.

A három és félmillió lakost számláló szigeten legutóbb 2012-ben tartottak népszavazást, s akkor a szavazók 61 százaléka döntött a teljes jogú tagállammá válás igénye mellett. A washingtoni kongresszus azonban nem foglalkozott a referendum eredményével.

A mostani népszavazáson a helybéliek három lehetőségről fejthették ki álláspontjukat: legyen-e Puerto Rico az 51. szövetségi állam, legyen-e teljesen független állam, avagy maradjon a jelenlegi helyzet, s továbbra is társult állama legyen az Egyesült Államoknak.

A Republikánus Párt a tavalyi elnökválasztási kampányban támogatta Puerto Rico szövetségi állami státusát, de ennek megadását a szövetségi hatóságok által elfogadott szavazáshoz kötötte.

Áprilisban a szövetségi igazságügyi minisztérium vitatta a népszavazás jogosságát, és vissza is utasította két és félmillió dollár átutalását a voksolás lebonyolítására, továbbá nem volt hajlandó elfogadni a szavazócédulákat mindaddig, amíg Puerto Rico kormányzata nem fogad el egy záradékot, melyben rögzíti, hogy a sziget a népszavazás eredményétől függetlenül is megőrzi jelenlegi státusát. Dana Boente, az igazságügyi miniszter helyettese levélben értesítette az egyébként a szövetségi állami tagságot szorgalmazó Ricardo Rossello kormányzót, hogy a szavazócédulán megfogalmazott kérdések nem egyértelműek, ezért a választók szerinte nem kapnak pontos információkat arról, mire is voksolhatnak.

Megfigyelők szerint a republikánus többségű szövetségi kongresszus ódzkodik attól, hogy Puerto Rico teljes jogú szövetségi állam legyen, ebben az esetben ugyanis biztosítani kellene további két szenátori és több képviselői helyet a washingtoni törvényhozásban, s a republikánusok attól tartanak, hogy ez a Demokrata Pártot erősítené.

Az alacsony részvétel miatt a népszavazás eredményét Washingtonban várhatóan nem is fogadják majd el.