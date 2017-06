Szavaznak

Megkezdődtek az időközi helyhatósági választások Olaszországban

Megkezdődtek az időközi helyhatósági választások vasárnap Olaszországban, este tizenegy óráig több mint kilencmillió választópolgárt várnak a szavazóhelyiségekbe. 2017.06.11 08:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Több mint ezer önkormányzatban választanak új polgármestert és képviselői testületet. Köztük van több tartományi székhely: a szicíliai Palermó, a liguriai Genova, az abruzzói L'Aquila és a calabriai Catanzaro.



Kiemelt figyelem kíséri az ötmilliós Szicíliát. Több mint egymillió szavazót várnak az urnákhoz a tartományi székhelyen, Palermóban, ahol a távozó polgármester, Leoluca Orlando ismét a jelöltek között szerepel, és immáron ötödszörre indul a város vezetéséért.



Időközi helyhatósági választást szinte minden évben tartanak Olaszországban: tavaly júniusban szintén több mint ezer önkormányzatban voksoltak, akkor több mint 62 százalékos részvételi aránnyal, amely öt százalékponttal volt alacsonyabb az előző évihez képest.



A mostani választás az utolsó politikai megmérettetés az olasz pártok számára a következő parlamenti választások előtt, amelyek várhatóan 2018 tavaszán lesznek.



Most a balközép római kormánykoalíciót vezető Demokrata Párt (PD) tizenöt távozó polgármesterének mandátuma forog kockán, a Hajrá Olaszország (FI) vezette jobbközép szövetség hat polgármesteri székét akarja megtartani az újonnan megszerezhetők mellett. Az ellenzéki Öt Csillag Mozgalom (M5S) tavaly megszerezte Róma főpolgármesteri székét, és az előrejelzések szerint további városokat vehet be, az erősödő Északi Ligával együtt.



A helyhatósági választási kampány szokatlanul csendes volt, a nagy parlamenti pártok vezetői alig szerepeltek, jelöltjeiket szinte csak a közösségi oldalaikon közzétett üzeneteikkel támogatták. Elemzők szerint ennek az az oka, hogy a kormánypártok és ellenzékiek is bukástól tartanak, főleg az utóbbi napok fordulata után, amikor már-már úgy látszott, az ország stabilitása érdekében a pártok képesek megállapodni az új választási rendszerről, de ez mégis meghiúsult, és belpolitikai káoszhoz vezetett. Ezzel függ össze, hogy a mostani helyhatósági választásokon a listák több mint hetven százalékát helyi független jelöltek vezetik.



Végleges eredmények hétfőn várhatók. A második fordulót június 25-én tartják.