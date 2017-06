Állatkínzás

Borzasztó körülmények között tartja ménesét Jakabszálláson egy nő

Egészen elképesztő állatkínzáshoz riasztották a minap az állatvédőket. Jakabszállás környékén egy idős asszony borzalmas körülmények között tartja lovait, de hasonlóan bánásmódban részesíti birkáit és kecskéit. 2017.06.10 15:35 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Összesen 48 lovat találtak, amelyek beltenyészettel szaporodtak, ez pedig súlyos állatkínzásnak számít. Szabadon kószálnak a környéken, ráadásul rendkívül vadak, teljes terrorban tartják a helyieket. Az elhullott állatokat a kutyák marcangolják szét, ennek az állatvédők számos nyomát megtalálták a helyszínen. A gazdát azonban mindez egyáltalán nem érdekli - írja az Állatportál.

"A rendőrség is megjelent már nála, ők sem hittek a fülüknek. Azt állítja, hogy a lovak szabadnak születtek, így nem kell őket karámba zárni. Nem foglalkozik velük, némelyik csont sovány. Úgy véli, elég, ha a lovak ózont esznek. Mindenki előtt állította: szerinte nem másért, csak a lovak húsa miatt akarjuk elszállíttatni az állatokat" - értetlenkedett a lómentésre szakosodott állatvédő, Révai Ildikó.



Az állatvédők most minden követ megmozgatnak, hogy mielőbb biztonságos helyre vihessék az állatokat. Az elszállítás költségei azonban rendkívül sokba, több százezer forintba kerülnek, így segítséget kérnek azon állatszerető emberektől, akik a szívügyüknek érzik a patások sorsát.



Kérjük, aki tudja támogatni őket ebben, az tegye meg. Az alábbi számlaszámokon lehet adományozni.



Előre is köszönjük a segítséget.