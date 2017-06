Brit választások

Esik a font, Theresa May pozíciója is meginoghat

Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetője a szavazófülke előtt (Fotó: AFP)

Jelentősen gyengült az angol font arra a hírre, hogy az előrehozott brit parlamenti választásokról közölt exit pollok szerint a kormányzó Konzervatív Párt nem sokkal a Brexit-tárgyalások tervezett kezdete előtt elveszíthette abszolút többségét a londoni alsóházban. Pénzügyi elemzők szerint Theresa May miniszterelnök pozíciója is bizonytalanná válhat.

A font a dollárhoz képest egy ideig 1,5 százalékot meghaladó veszteségben is járt: az árfolyam az elmúlt hetek 1,30 dollár/font körüli árfolyamáról 1,27 dollár/fontra gyengült.

Az euróval szemben - a font szempontjából 1,7 százalékos veszteséggel - 0,88 font/euró feletti árfolyamokat is mértek.

Később a font valamelyest visszaerősödött, de az exit poll előtti értékeknél továbbra is gyengébb.

Paul Hollingsworth, az egyik legnagyobb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőház, a Capital Economics brit gazdasági elemzésekkel foglalkozó közgazdásza gyorselemzésében közölte: ha a Konzervatív Párt valóban elvesztette abszolút többségét, a brit gazdaság bizonytalan időszak elé nézhet, annál is inkább, mivel nem lehetetlen, hogy újabb parlamenti választást írnak ki.

Az elemző felidézte: a 2015-ös választásokon az exit poll nem volt pontos, mivel a végeredménnyel ellentétben akkor is azt jelezte, hogy a konzervatívok nem szereztek abszolút többséget, viszont 2005-ben és 2010-ben meglehetősen pontosnak bizonyult.

Hollingsworth szerint ha valóban az abszolút többséghez szükséges 326 alá csökkent az alsóházi konzervatív frakció létszáma, a fő kérdés az, hogy a miniszterelnök képes lesz-e elégséges támogatást szerezni a konzervatívokkal szövetséges észak-írországi unionista pártoktól, ahhoz, hogy működőképes kisebbségi kormányt alakíthasson. Ráadásul felmerül az is kárdéses, hogy May megtarthatja-e egyáltalán a miniszterelnöki tisztségét.

A Munkáspárt, a Liberális Demokraták és a Skót Nemzeti Párt (SNP) esetleges koalíciója is ingatag lenne, mivel együtt - legalábbis az exit poll alapján - szintén csak 314 alsóházi képviselőt tudhatnak maguk mögött - hangsúlyozta a Capital Economics londoni elemzője.

Mivel a tervek szerint június 19-én kezdődnének a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló tárgyalások az Európai Unióval, a fejlemények időzítése "nem is lehetett volna rosszabb" - tette hozzá az elemző.