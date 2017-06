USA

Trump ügyvédje szerint az elnök nem követelt lojalitást a volt FBI-igazgatótól

Fotó: AFP

Donald Trump amerikai elnök ügyvédje, Marc Kasowitz közölte: az elnök soha nem követelt lojalitást a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) elbocsátott igazgatójától. Kasowitz New Yorkban, a James Comey volt FBI-vezető szenátusi meghallgatása után, csütörtökön kiadott közleményben fejtette ki álláspontját.

Trump magánügyvédje hangsúlyozta: a sajtóban megjelent sok hamis információ cáfolataként Comey "végre nyilvánosan is megerősítette" azt, amit magántúton már korábban közölt Trumppal: az elnök ellen nem folyik vizsgálat a tavalyi elnökválasztásba történt lehetséges orosz beavatkozásáról folyó átfogó nyomozás keretében.

Kasowitz leszögezte: Donald Trump soha, semmilyen formában nem kérte a leváltott FBI-igazgatótól a Michael Flynn volt nemzetbiztonsági főtanácsadó elleni vizsgálat felfüggesztését, sőt, még csak nem is sugalmazta neki ezt.

Az ügyvéd felvetette annak lehetőségét, hogy Trump elnök pert indít a volt FBI-vezető ellen, mert felhatalmazása nélkül kiszivárogtatta a sajtónak a beszélgetéseikről készült feljegyzéseit. Ahogyan a közlemény fogalmaz: Comey "ma elismerte, hogy egyoldalúan és alattomosan, felhatalmazás nélkül nyilvánosságra hozta a sajtónak az elnökkel folytatott kiváltságos beszélgetéseit. A megfelelő hatóságokra bízzuk annak eldöntését, hogy e kiszivárogtatások ügyében megindítják-e a nyomozást".

A szándékos kiszivárogtatás tényét James Comey a szenátusi meghallgatáson ismerte el.