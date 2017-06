Belgium

Harmadosztályt létesít a Thalys nemzetközi vasúttársaság

Szeptembertől harmadosztályú jegyet is értékesít a Thalys nemzetközi vasúttársaság gyorsvonatainak valamennyi járatára - közölte a La Libre Belgique belga napilap csütörtökön.



A nemzetközi vasúttársaság arra számít, hogy az olcsóbb jegyek által a tavaly regisztrált éves átlag szerinti 6,7 millió helyett 2018 folyamán az utasok száma meghaladhatja a 7 milliót is.



A jegyek a jelenlegi, átlagosan 80-150 euróhoz képest legfeljebb 40 euróba kerülnek majd (egy euró mintegy 310 forint). A jegyeket szeptembertől kezdik árusítani és decembertől lehet igénybe venni a rendelkezésre álló harmadosztályú helyeket.



A francia, belga és német tulajdonban lévő Thalys vasúttársaság szerelvényei 1996 óta közlekednek Párizs, Köln, Amszterdam és Brüsszel viszonylatában. A társaság a gyorsvonat mellett 2016 óta egy "fapados", Izy nevű járatot is üzemeltet, amely a gyorsvonat 1 óra 20 perces menetidejéhez képest, több megálló beiktatásával 2 óra 20 perc alatt teszi meg a Brüsszel-Párizs távot.



Az Izy jegyárai 19 euró körül mozognak. Az ennél olcsóbb jegyek birtokosainak nem biztosított az ülőhely.