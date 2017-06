Közel-Kelet

Budapest jogilag is népirtásnak nyilváníttatná a közel-keleti keresztények lemészárlását

Balog Zoltán kanadai tárgyalásain jelentette be: a magyar kormány azon dolgozik, hogy a közel-keleti keresztények elleni tömegmészárlásokat jogilag is nyilvánítsák népirtásnak. 2017.06.08 MTI

Fotó: MTI

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Kanadában folytat tárgyalásokat, amelyekről csütörtökön telefonon tájékoztatta az MTI-t. Mint mondta, a magyar kormány azon dolgozik, hogy a közel-keleti keresztények elleni tömegmészárlásokat jogilag is nyilvánítsák népirtásnak.

A miniszter szerint Kanadában nagy elismeréssel adóznak annak, amit a budapesti kormány a bajban lévő közel-keleti keresztényekért tesz. Kanadai tárgyalópartnerei kivált méltányolták, hogy a kormányzat a keresztények fenyegetettségével és megsegítésével foglalkozó államtitkárságot is életre hívott.

Balog szerdán Ottawában tárgyalt Jean-Yves Duclos családügyi, ifjúsági és szociális miniszterrel, az ugandai születésű Arif Virianával, a kulturális örökség minisztériumának környezetvédelemért is felelős államtitkárával és öt konzervatív parlamenti képviselővel. Valamennyi tárgyaláson szóba került, hogy hogyan erősíthető a nemzetközi összefogás az üldözött közel-keleti keresztények védelmében, s ennek megvalósításához milyen konkrét intézkedésekre lenne szükség.

A miniszter tájékoztatta partnereit azokról a kormányzati intézkedésekről, amelyek az üldözötteket segítik: így például a szír katolikus és a szír ortodox egyháznak, a káldeusoknak vagy a koptoknak nyújtott anyagi támogatásról, az otthonukból elűzött iraki keresztényeket ellátó erbíli Szent József-kórháznak gyógyszerekre nyújtott adományokról vagy az iraki Tell-Aszkuf megrongált lakóházainak rendbehozatalához biztosított segítségről.

"Kormányzati szinten ilyen határozott kiállás a keresztények mellett példa nélküli" - idézte egyik tárgyalópartnerének a magyar kormányról megfogalmazott értékelését Balog.

A családügyi, ifjúsági és szociális ügyi miniszterrel folytatott megbeszéléseiből azt emelte ki, hogy "a kanadai családtámogatási rendszer hasonló az amerikaiakéhoz, s érdekes, hogy egy más ideológiai hátterű kormányzat hasonló intézkedésekkel segíti a családokat, mint a magyar kormány".

Különösen elgondolkodtatónak és a magyarországi romaintegrációra nézve is tanulságosnak nevezte Jean-Yves Duclos miniszter beszámolóját a kanadai őslakosok integrációjára kidolgozott korábbi kormányprogram kudarcáról. E program értelmében az őslakos kisgyermekeket elszakították családjaiktól, internátusokba küldték őket. A következmény nem az integráció lett, hanem a szétesett családok egész sora, az elidegenedett fiatalok nemzedéke, a megszaporodott öngyilkosságok aránya.

Az Arif Viriana kulturális miniszterhelyettessel tartott eszmecserén az '56-os magyarok kanadai szerepvállalásáról is szó esett, s arról, hogy az 1956 után Kanadába érkezett magyarok milyen sokat tettek új hazájuk gyarapodásáért is.