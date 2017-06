Ukrán válság

Újra fellángoltak a harcok a Donyec-medencében

Fotó: AFP

Egyre feszültebb a helyzet a kelet-ukrajnai fronton, kedden a Moszkva által támogatott szakadárok több tüzérségi támadást is indítottak, nyolc ukrán katona megsebesült - jelentette szerdán a kijevi hadműveleti parancsnokság.

A beszámoló szerint a szakadárok a frontvonal teljes hosszában támadtak, több helyen a minszki megállapodásokban tiltott, 100 milliméteresnél nagyobb kaliberű tüzérségi fegyvereket vetettek be.

Kedd este a Donyecktől mintegy 70 kilométerre északkeletre fekvő, ukrán ellenőrzésű Novoluhanszke települést is találatok érték. Több épületben keletezett kár, haszonállatok pusztultak el, de polgári áldozatokról szerencsére nem érkezett hír.

A jelentések szerint egyik fél sem tartja már magát a legutóbb április elején életbe léptetett tűzszünethez. Az ukrán fegyveres erők 46-os különleges küldetésű zászlóaljának parancsnoka szerdán a Facebookon tett közzé egy videofelvételt, amelyben csapata tüzérségi támadást intézett a Donyecktől mintegy 90 kilométerre északkeletre fekvő Dolomitne településnél lévő szakadár harcálláspont ellen.

Helyi sajtóbeszámolók szerint az ukrán hadsereg még május közepén megsemmisítő csapást mért a szakadárok Tuman (Köd) nevű alakulatának egyik, a Donyeck melletti Avgyijivka település ipari övezetében kiépített állására. Avgyijivkát kijevi források szerint tavasz óta szinte folyamatosan lövik a szakadárok, ráadásul nemcsak a katonai állásokat támadják, hanem civil létesítményeket is. Ukrán katonai beszámolók alapján Kijev arra következtet, hogy a jelenleg a frontvonal általuk ellenőrzött oldalán lévő Avgyijivkát az orosz támogatású szakadár erők úgynevezett "kúszó előrenyomulással" próbálják elfoglalni.

A DAN donyecki szakadár hírügynökség szerdán arról számolt be, hogy egy szakadár fegyveres életét vesztette. A szakadár terület "parancsnoksága" szerint az ukrán fegyveres erők hatvan alkalommal szegték meg a tűzszüneti megállapodást, és 23 települést ért az általuk megszállt területen támadás.