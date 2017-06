Merényletek Iránban: robbantás a mauzóleumnál, lövöldözés a parlamentben

Egyelőre sok az ellentmondás a történtekről beszámoló hírügynökségi jelentésekben. Az lehet kiszűrni belőlük, hogy három, más források szerint négy fegyveres tüzet nyitott a teheráni parlamentben nyolc embert megsebesítve. A Tasnim félhivatalos iráni hírügynökség úgy tudja, hogy egy biztonsági őr életét vesztette a támadásban.



Egyes médiaértesülések szerint a fegyveresek túszul ejtettek több embert, és a lövöldözés még nem ért véget.



Eliasz Hazrati iráni képviselő elmondta, hogy a támadók AK-47-es gépkarabélyokkal és egy pisztollyal nyitottak tüzet a parlamentben.



Eközben valamivel távolabb négyen támadták meg az 1979-es iráni iszlám forradalom vezetőjének, Ruholláh Muszavi Khomeini ajatolláhnak a sírhelyét – adta hírül az iráni állami televízió. Egy merénylő felrobbantotta magát a mauzóleumnál, míg egyik társával végeztek az őrök. Az IRNA iráni hírügynökség tudomása szerint a támadásban rajtuk kívül egy ember életét vesztette, öten pedig megsebesültek.



Egyelőre nem tudni, kik és milyen indítékkal követték el a támadásokat az iráni iszlám köztársaság jelképes épületei ellen.



Irán a damaszkuszi rezsimet támogatja a szíriai konfliktusban a felkelőkkel és az Iszlám Állam dzsihadistáival szemben.



Heten meghaltak az iráni parlament elleni fegyveres támadásban szerdán – jelentette a Tasnim iráni hírügynökség, amely úgy tudja, hogy a támadók négy túszt ejtettek.





Pictures of the vicinity of the Parliament in #Tehran where hostage situation is ongoing #Iran pic.twitter.com/GOXzs3Ynfg