Whistleblower

Amerikában vádat emeltek egy georgiai nő ellen titkos hírszerzési dokumentumok kiszivárogtatásáért

A 25 éves georgiai nő titkosított hírszerzési dokumentumokat szivárogtatott ki a The Intercept című internetes hírportálnak. 2017.06.06 09:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Reality Leigh Winner a Nemzetbiztonsági Ügynökségnek (NSA) dolgozó egyik georgiai vállalat szerződéses munkatársa volt, így megfelelő biztonsági vizsgálat után hozzáférhetett az NSA titkosított dokumentumaihoz is.

A vád szerint az általa kicsempészett dokumentumokon alapult a The Intercept című hírportál hétfőn megjelent cikke is. A riport egy titkosított NSA-feljegyzésre építve számolt be az orosz katonai hírszerzés által állítólag 2016-ban amerikai választási berendezések szoftverei ellen végrehajtott számítógépes támadássorozatról. Az NSA-től kiszivárogtatott dokumentum azonban nem szól arról, hogy a hackertámadásnak volt-e bármi kihatása a választási eredményekre.

Winner, aki korábban hat évet a katonaságnál töltött és jól beszél farszi és pastu nyelven, elismerte, hogy szándékosan szivárogtatott ki titkos adatokat és információkat, s kiderült az is, hogy összesen hatan másolták ki folyamatosan a titkosított anyagokat. Ám csak Winner állt kapcsolatban a hírportállal. A The Intercept május végén bejelentkezett az NSA-nél, hogy a dokumentációra hivatkozva további információkat kérjen az orosz szálak vizsgálatairól. A portál kommunikációs vezetője szerint valaki névtelenül juttatta el hozzájuk a hírszerzési adatokat.

Rod Rosenstein igazságügyiminiszter-helyettes hétfőn este közleményben szögezte le: "titkosított anyagok engedély nélküli kiadása fenyegetést jelent nemzetbiztonságunkra és aláássa a közvélemény kormányzatba vetett hitét. Azok azonban, akikre titkos dokumentumokat bíznak és esküvel ígéretet is tesznek ezek megőrzésére, esküjük megszegéséért felelősséggel tartoznak".

Reality Leigh Winnerre akár tíz évig terjedő börtönbüntetést is kiszabhatnak. Tárgyalása csütörtökön kezdődik a georgiai Augustában.

Hétfőn este Julian Assange, a WikiLeaks kiszivárogtató portál alapítója és szerkesztője felhívást tett közzé, amelyben Winner támogatására szólította fel a közvéleményt. Megítélése szerint Reality Leigh Winnert azért vádolják, mert "volt bátorsága segíteni a valóság megismerésében".