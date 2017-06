Terror Nagy-Britanniában

Corbyn szerint Theresa Maynek le kell mondania a londoni merénylet miatt

Lemondásra szólította fel hétfőn az ellenzéki brit Munkáspárt vezetője Theresa May miniszterelnököt a rendőrség létszámának csökkentése miatt. 2017.06.05

Fotó: AFP

Jeremy Corbyn a szombat éjjeli londoni merénylet utáni első munkáspárti választási kampányrendezvényen azt mondta: a konzervatív párti kormányfővel a csütörtöki előrehozott parlamenti választásokon "meg kell fizettetni" a rendőrségi létszámcsökkentések árát.

Theresa May hat évig a belügyminisztérium élén állt, mielőtt tavaly átvette a miniszterelnöki tisztséget David Camerontól, aki a brit EU-tagságról rendezett, a kilépést pártolók által szűk többséggel megnyert tavaly júniusi népszavazás után lemondott.

May hétfőn - nem sokkal Corbyn kijelentései előtt - már reagált arra az ellenzéki vádra, hogy belügyminisztersége idején, 2010 és 2016 között a kormány csaknem 20 ezerrel csökkentette a rendőri állomány létszámát. A kormányfő egy kampányrendezvényen kijelentette: a takarékossági intézkedések a terrorelhárító szolgálatok tevékenységét nem érintették, a kormány ezerötszázzal növelte a fegyveres rendőri osztagok létszámát.

Corbyn szerint azonban Theresa May belügyminiszterként "olcsón meg akarta úszni a lakosság védelmét". A Munkáspárt vezetője és miniszterelnök-jelöltje szerint "nagyon sok nagyon felelősségteljes ember" figyelmeztette annak idején Mayt a rendőrségi létszám csökkentése miatt.

Corbyn kijelentette: ő is támogatja azokat a felhívásokat, amelyek szerint az utóbbi kilenc hétben elkövetett három nagy-britanniai merénylet miatt Theresa Maynek távoznia kell a miniszterelnöki tisztségből. Hozzátette ugyanakkor, hogy "ezt a problémát a választópolgárok tudják majd a legjobban rendezni" a csütörtöki választásokon.

Nem hivatalos hétfői médiaértesülések szerint a szombat éjjeli londoni merénylet három elkövetőjének egyikénél ír személyazonossági dokumentumokat találtak. Az illető állítólag marokkói származású, felesége pedig skót.

Mindezt a Scotland Yard egyelőre nem erősítette meg. A londoni rendőrség hétfőn közölte: tudja, hogy ki volt a három merénylő, de kilétüket akkor hozza nyilvánosságra, ha ez "műveleti szempontból lehetségessé válik".

A merénylőkkel a Scotland Yard terrorellenes osztagának nyolcfős egysége végzett, összesen ötven lövést leadva a három terroristára. Az akcióban véletlenül lövés ért egy civilt is, de állapota a rendőrség tájékoztatása szerint nem súlyos.