Terror Nagy-Britanniában

Londoni merénylet: Nem emelkedik a terrorfenyegetettség szintje

Theresa May brit kormányfő közölte: a szombati merénylet ellenére nem emelkedik a terrorfenyegetettség hivatalosan megállapított szintje Nagy-Britanniában. 2017.06.05 14:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Fotó: AFP

A terrorfenyegetettség szintjéről nem a kormány, hanem a hírszerzési és elhárítási szolgálatok és a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának vezetői alkotta Egységes Terrorizmuselemző Központ (Joint Terrorism Analysis Centre, JTAC) dönt.

Theresa May brit kormányfő hétfőn a BBC-nek elmondta: a JTAC megerősítette, hogy a készültségi szint marad a második legmagasabb szinten, az elhárító szolgálatok szerint nagy valószínűséggel lehet számítani újabb merényletkísérletekre.

A múlt havi manchesteri terrortámadás után néhány napra a legmagasabb, kritikus szintre emelték a nagy-britanniai terrorkészültségi fokozatot, és a brit nagyvárosok utcáin fegyveres katonai alakulatok csatlakoztak a rendőrjárőrökhöz.

Május végén azonban a készültséget ismét a második legmagasabb fokozatra mérsékelték, és a hadsereg alakulatait kivonták az utcákról.

A szombat éjjeli támadás három elkövetője a London híd járdájára felhajtva gyalogosokat gázolt el, utána a közeli piac, a Borough Market környékén sok embert megkéseltek. A merényletben heten meghaltak, 48-an megsérültek, 21 sérült állapota válságos.

A brit kormányfő elmondta: jelenleg 11 ember van őrizetben.

A Scotland Yard előző nap a kelet-londoni Barking és Newham városrészekben végrehajtott házkutatások során 12 embert vett őrizetbe, de egy 55 éves férfit azóta elengedtek.

May szerint a rendőrség még dolgozik a sérültek és az áldozatok azonosításán, de az már egyértelmű, hogy sok közülük külföldi állampolgár.

brit miniszterelnök megerősítette, hogy a Scotland Yard azonosította a három elkövetőt, de kilétüket csak akkor hozza nyilvánosságra, ha a nyomozati munka olyan szakaszba jut, hogy ez lehetővé válik.

Egy londoni kampányrendezvényen May kijelentette: Nagy-Britannia eddig "túl sok toleranciát tanúsított" a szélsőségességgel szemben, ezért most ezt a problémát teljesen új terrorellenes stratégiával "kezelni kell". A kormányfő szerint Nagy-Britannia lesz az első ország, amely a szélsőségesség elleni fellépés irányítására hivatott bizottságot hoz létre. Ennek majdani működéséről csak annyit mondott, hogy a testület a közszférával, a civil társadalom szervezeteivel és egyénekkel együttműködve segíti elő a szélsőségesség megnyilvánulásainak feltárását.

Azokra az ellenzéki vádakra, hogy belügyminisztersége idején a kormány csaknem 20 ezerrel csökkentette a rendőri állomány létszámát, May - aki hat évig vezette a belügyi tárcát - kijelentette: a takarékossági intézkedések a terrorelhárító szolgálatok tevékenységét nem érintették, a kormány ezerötszázzal növelte a fegyveres rendőri osztagok létszámát.

Hozzátette: támogatja, hogy ezeknek az osztagoknak tűzparancsuk van a terroristák megölésére, a szombat éjjeli londoni merénylet helyszínére kivonuló rendőri egység e parancs

A három elkövetőre a Scotland Yard egy nyolcfős egysége összesen ötven lövést adott le. Mindhárom merénylő a helyszínen meghalt.