Terrorizmus

Az Iszlám Állam vállalta magára a londoni merényletet

Az Iszlám Állam terrorszervezet vállalta magára a hét ember életét követelő londoni gázolásos és késeléses merényletet. 2017.06.05 08:39 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

“Az Iszlám Állam harcosainak egy alakulata hajtotta végre a tegnapi londoni támadást” – olvasható a dzsihadista terrorszervezet szócsöveként működő hírügynökség, az Aamák közleményében.



Vasárnap éjjeli hírügynökségi közlések szerint az Iszlám Állam már a merénylet előtt, a szombat reggeli órákban felhívást tett közzé a Telegram internetes oldalon, és ebben ismét arra sürgette követőit, hogy teherautókkal, késekkel és lőfegyverekkel kövessenek el támadásokat a “keresztesek” ellen a ramadán – a most zajló böjti hónap – idején.



Szombat este egy fehér furgon gyalogosokat ütött el a London hídon. A jármű ezután a Borough Market piachoz hajtott tovább, ahol három férfi kiszállt és sok embert megkéselt. Az elkövetőkkel a rendőrség végzett. A merényletben hét ember meghalt, 48-at kórházba szállítottak. A halálos áldozatok között egy francia és egy kanadai állampolgár is van.



A támadás elkövetőinek kilétét a hatóságok egyelőre nem közölték. A manchesteri pokolgépes és a márciusi londoni merényletet követően ez már a harmadik olyan terrortámadás az idén Nagy-Britanniában, amelynek elkövetőjeként az Iszlám Állam jelentkezett. A terrorszervezet ugyanakkor előszeretettel reklámozza magát olyan merényletekért is, amelyek elkövetői nem a tagjai, de tettüket az iszlamisták ideológiája inspirálta.