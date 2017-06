Londoni merénylet

Trump: ennek a vérontásnak be kell fejeződnie

Donald Trump amerikai elnök vasárnap este, egy gálaesten nyilatkozva "ördögi mészárlásnak" minősítette az előző napi londoni merényletet, és leszögezte, hogy kormánya megvédi az Egyesült Államokat a terrorfenyegetésektől. 2017.06.05

Az elnök a washingtoni Ford színház gálaestjén azt mondta: minden tőle telhetőt megtesz annak megelőzésére, hogy a terrorfenyegetések az Egyesült Államokat is elérjék. "Ennek a vérontásnak be kell fejeződnie, ez a vérontás be fog fejeződni" - fogalmazott, majd leszögezte: "megújítjuk elszántságunkat, még erősebben, mint valaha, hogy megvédjük az Egyesült Államokat és szövetségeseit az aljas ellenségtől, amely ártatlan emberek ellen folytat háborút".



Donald Trump ezúttal tartózkodott attól, hogy bírálja a londoni polgármestert.



Az elnök vasárnap telefonon beszélt Theresa May brit kormányfővel, és az Egyesült Államok rendíthetetlen támogatásáról" biztosította őt.



A szombaton Londonban elkövetett merénylet után - vasárnap hajnalban és kora délután - Trump két Twitter-bejegyzést írt. Az elsőben felajánlotta Washington segítségét, a másodikban pedig bírálta Sadiq Khan londoni polgármestert, mert a merénylet utáni közleményében így fogalmazott: "nincs ok a riadalomra". A polgármester nem reflektált az elnök megjegyzésére, szóvivője azonban a CNN amerikai hírtelevíziónak Londonból adott interjújában "rosszul tájékozottnak" nevezte Donald Trumpot, azt állítva, hogy Khan mondatát kiragadta a szövegkörnyezetéből. A szóvivő szerint ugyanis Sadiq Khan csak meg akarta nyugtatni a londoniakat, hogy ne riadjanak meg, ha még több rendőrt látnak az utcákon.



Szombat este egy fehér furgon gyalogosokat ütött el a London hídon. A jármű ezután a Borough Market piachoz hajtott tovább, ahol három férfi kiszállt és sok embert megkéselt. Az elkövetőkkel a rendőrség végzett. A merényletben hét ember meghalt, 48-at kórházba szállítottak.