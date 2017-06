Szabadkereskedelem

Izraelben már nyíltan kereskednek a marihuánával

A webáruház applikációját Ámosz Dov Szilver hozta létre, aki ultraortodox családból származik, de a vallásos életmódot már kamaszkorában elhagyta, és könnyű drogok fogyasztójává, valamint legalizálásuk egyik izraeli élharcosává vált. 2017.06.05 04:31 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Izraelben Telegrass néven nyílt, internetes webáruház működik a marihuána adásvételére - jelentette a tízes tévécsatorna szombat esti hírműsora.



A Telegrass nevű internetes kannabiszáruházban grammonként száz sékelért (mintegy 8000 forintért) bármely izraeli hozzájuthat a kiválasztott marihuánafajtához vagy hasishoz.



A vevők sokezres tábora pontozza az eladókat az átvett áruk és a szolgáltatás minősége alapján, és ha egy árus túl sok negatív értékelést kap, - például mert a megbeszélt mennyiségnél valójában kevesebbet adott át, - akkor eltávolítják az üzletből.



A webáruházban Izraelt körzetekre osztva, a nap 24 órájában lehet széles választék alapján fűhöz, vagy annak gyantájához, hasishoz jutni. A vevőknek valós személyi adatokat kell megadniuk, amiket a honlap működtetője ellenőriz, és csak ezután vásárolhatnak, mert a kereskedők tartanak a rendőrség ügynökeitől.



A tévériport bemutatott egy lakás fürdőszobájában kialakított, húsz növényből álló ültetvényt. Kiderült, hogy az utóbbi hetekben gomba módra szaporodnak az efféle "háztáji" kertészetek, és a káddal rendelkező fürdőszobák efféle átalakítására, megfelelő fényforrásokkal, ventilátorokkal, öntöző-, és klímaberendezésekkel történő berendezésére már külön üzletág alakult.



A webáruház applikációját Ámosz Dov Szilver hozta létre, aki ultraortodox családból származik, de a vallásos életmódot már kamaszkorában elhagyta, és könnyű drogok fogyasztójává, valamint legalizálásuk egyik izraeli élharcosává vált.



Kábítószeres vétségekért már ült börtönben, és volt házi őrizetben is, majd Amerikába távozott, ahol egy legális kannabisz ültetvényen dolgozik. Onnan hozta létre az izraeli internetes marihuánaüzletet, a Telegrass közösségi honlapot.



Ma már hetente több millió sékelt, (több százmillió forintot) forgalmaz a Telegrass, de ebből Szilvernek eddig csak jelentéktelen anyagi előnye származott, célja nem a nyerészkedés, hanem a fogyasztók kiszolgáltatottságának és félelmének a felszámolása volt.



Izraelben januárban jelentette be Gilád Erdán belbiztonsági miniszter, hogy a rendőrség megkezdte a marihuána fogyasztásának dekriminalizációját, az otthoni használatot nem büntetik, és az első három alkalommal a nyilvános fűszívás is csak bírságot von maga után, s elkövetőjét nem veszik bűnügyi nyilvántartásba, de a kannabisz előállítása és kereskedelme továbbra is büntetendő.