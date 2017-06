Fejlesztés

Folytatódik az építészeti értékek felújítása Závodon

Folytatódik a Tolna megyei Závodon a hagyományos sváb parasztházak felújítása, az ICOMOS-díjas településen a Závod Értékeiért Közalapítvány újabb pályázatot írt ki a rekonstrukciók támogatására. 2017.06.04 22:31 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Völgységben fekvő, 300 lakosú községben működő alapítvány a helyi védettséget élvező épületek felújításához nyújt támogatást, de azoknak az ingatlanoknak a tulajdonosai is pályázhatnak, amelyek nem védettek, a felújítás során azonban az eredeti állapotot állítják vissza - mondta Szász Gábor építész, az alapítvány elnöke az MTI-nek.



Závodra 1718-ban települtek be Fulda környéki svábok, s a 18-19. század fordulóján ők hozták létre a község építészeti arculatát, amelyet a széles ganggal, sok lakószobával rendelkező épületek jellemeznek. A faluban az 1980-as évektől kezdve fordítottak kiemelt figyelmet az egységes falukép megőrzésére.



A településen 2002-től helyi rendelet védi a hagyományos épületeket, amelyeknek listájára 69 objektum - lakóház, gazdasági épület, kerítés - szerepel. Az azóta eltelt másfél évtized alatt számos felújított ingatlan megérdemelné, hogy védelem alá kerüljön - jegyezte meg az építész, aki európai uniós támogatással egy tradicionális sváb favázas épületet - fachwerk házat - is rekonstruált, amely bemutató házként látogatható.



A Závod Értékeiért Alapítvány 2010-től harmadszor hirdeti meg a támogatást, mindegyik alkalommal fél millió forintos kerettel. Alkalmanként négy-hat ház felújításához járultak így hozzá 20-30 százalékkal. A feltételek között szerepel többek között, hogy a nyílászárók elosztásában, az épület színezésében, a technológiában a hagyományokat kell követni. Ez év nyarán is várhatóan több lakóház újul meg, lesz, amelyiken visszaállítják a régi halotti ajtót, párkányzatot - tette hozzá.



Szász Gábor beszámolt arról is, hogy a faluban nem csak lakóházakat, hanem a szakrális műemlékek közül négy szobrot és két feszületet is megújítottak. Előbbiek között helyreállították Szent Notburga szobrát, a szegények oltalmazójaként ismert alak tisztelete országszerte ritka.



2017-ben az ICOMOS - az UNESCO műemlékvédelmi világszervezetének - nemzeti bizottsága több évtizedes értékvédő programjáért Példaadó Műemlékgondozásért díjjal ismerte el Závodot.