Ukrán válság

Újabb ukrán áldozatok a Donyec-medencében

Ismét aknavetőkkel lőtték be az oroszbarát erők a Donyecktől mintegy 30 kilométerre nyugatra fekvő Krasznohorivka településre. 2017.06.04 20:30 MTI

Újabb két ukrán katona esett el a Donyec-medencében zajló fegyveres konfliktusban, öt másik pedig megsebesült a Moszkva által támogatott szakadárok folyamatos támadásai következtében - jelentette vasárnap a kijevi hadműveleti parancsnokság.



A beszámoló szerint továbbra is feszült a helyzet, az elmúlt napban az oroszbarát erők 58-szor nyitottak tüzet az ukrán katonák állásaira. A támadások kiterjedtek a frontvonal teljes hosszára, több helyen a minszki megállapodásokban tiltott, 100 milliméteresnél nagyobb kaliberű tüzérségi fegyvereket vetettek be a szakadárok.



Ismét aknavetőkkel lőtték be az oroszbarát erők a Donyecktől mintegy 30 kilométerre nyugatra fekvő Krasznohorivka településre, a támadásban egy nő megsérült. Találat ért több lakóházat és egy iskolát, utóbbiban a támadáskor sem gyerekek, sem pedagógusok nem tartózkodtak, ennek köszönhetően senki sem esett áldozatul - tájékoztatott Facebookon a kijevi parancsnokság. Egy héttel ezelőtt is lőtték a szakadárok Grad rakéta-sorozatvetőkkel és más nehéztüzérségi fegyverekkel a települést, akkor legalább nyolc polgári személy sérült meg repesztalálatok következtében.



Közben a DAN szakadár hírügynökség az önkényesen kikiáltott Donyecki Népköztársaság "parancsnokságának" közlésére hivatkozva azt írta vasárnap, hogy az elmúlt napban 60-szor sértették meg az ukrán fegyveres erők a tűzszünetet. A szakadár fegyveresek "parancsnoksága" azt állította, hogy 19 települést ért támadás Donyeck megye általuk ellenőrzött területén, 15 lakóházban keletkezett kár Donyeckben, valamint Dokucsajevszk és Jaszinuvata településeken, de áldozatokról nem számoltak be.