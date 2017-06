Ariana Grande meglepte a manchesteri merénylet sérültjeit

perc alatt el kelt az összes jegy.

Az amerikai énekesnő pénteken meglepetéslátogatást tett a múlt havi, 22 halálos áldozatot követelő terrortámadás lábadozó sérültjeinél egy gyermekkórházban.

Lauren Thorpe, akinek nyolcéves lánya, Lily maga is megsérült a robbantásban és jelenleg a műtétje utáni rehabilitációját végzi, a CNN-nek elmondta, hihetetlen volt, amikor a popsztár besétált az ajtón.

"Mindenkinek hozott egy napraforgót és egy plüssmackót. Lily csodálatosan érezte magát vele. Ariana letérdelt a lányom mellé és azt mondta neki: büszke vagyok rád, nagyon erős vagy és jó úton haladsz a felépüléshez" - mesélte elérzékenyülve az édesapa.

Jaden, egy másik sérült lány a Twitteren osztott meg egy fotókat a nagy találkozásról.

I got to meet my queen today❤❤love you @ArianaGrande💖💖xxxxxx pic.twitter.com/xTymQaRoN2