Ledobta a hídról a kisfiát, majd utána ugrott

Tony Moreno a bíróságon (Fotó: AP)

Saját hét hónapos kisfiát dobta le egy férfi a connecticuti Arigoni Bridge-ről, majd utána vetette magát. A kisgyerek nem élte túl a 27 méteres zuhanást. A férfi, bár súlyos sérüléseket szenvedett, túlélte.



A 23 éves Tony Moreno a bíróságon azt mondta, véletlenül ejtette a gyermeket a folyóba, és utána ugrott, hogy megmentse. A bíróság azonban nem hitt neki: a férfi még egy üzenetet is hagyott a feleségének. Élvezze tovább az életét nélkülük. A kisfiú már halott, és nemsokára ő is az lesz - üzente Moreno.



A gyilkosság előtt pár nappal hoztak ítéletet a gyerek-elhelyezési ügyben. A férfi közös felügyeleti jogot kapott a feleségével, ezután pedig nőtt a feszültség kettejük között - írja az Inside Edition.



A rendőröket Moreno édesanyja értesítette, mivel fia felhívta a gyilkosság előtt, és elmondta, mit tervez.



Moreno pont akkor ugrott, mikor a rendőrök odaértek. A gyerek holttestét két nappal később találták meg.



2015 júliusában történt a gyilkosság, ítélet azomban csak a napokban született: Moreno 70 évet kapott.



A kisfiú édesanyja a bíróságon azt mondta, a férfi az ő életét is elvette, mivel már sosem láthatja felnőni gyermekét.