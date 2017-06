Klímaegyezmény

Merkel: semmi nem állíthat meg minket

Nem tartóztatja fel a Föld védelme mellett elkötelezett erőket az, hogy a washingtoni vezetés úgy döntött, kilép a párizsi klímaegyezményből - jelentette ki Angela Merkel német kancellár pénteken Berlinben.



Hivatalában tett nyilatkozatában aláhúzta, hogy az Egyesült Államok kilépése nem veti vissza az éghajlatváltozás megfékezéséért folytatott küzdelmet, "éppen ellenkezőleg, az eddiginél is eltökéltebben fogunk össze", hogy "sikeresen megbirkózzunk az egész emberiség előtt álló olyan kihívásokkal, mint a klímaváltozás".



Donald Trump amerikai elnök döntése "rendkívül sajnálatos, és akkor még nagyon visszafogottan fogalmaztam" - tette hozzá Angela Merkel.



"Azt mondom mindenkinek, akinek fontos a bolygónk jövője, hogy menjünk tovább együtt az úton Földanyánkért" - mondta a német kancellár.



A párizsi klímaegyezmény elengedhetetlen ahhoz, hogy "megőrizzük a teremtést".



"Semmi sem tart vissza minket ebben" - mondta Angela Merkel, aki azóta küzd a Kiotói egyezményt felváltó új klímavédelmi megállapodásért, hogy az 1994-1998-as ciklusban a környezetvédelmi tárcát vezette Helmut Kohl kormányában.



Az évekig tartó viták után végül 2015 decemberében megkötött egyezmény szavai szerint a nemzetközi közösség együttműködésének fontos eleme, és megmutatja a "nagyobb jólét és a több esély" felé vezető utat.



Kiemelte, hogy az Egyesült Államok távozása után is bizakodó a klímavédelmi erőfeszítések eredményességét illetően. "Az egyezmény sikerre fog vezetni" - jelentette ki a jobbközép CDU elnöke.



Donald Trump lépése pártokon átívelő elutasításra talált Németországban. Angela Merkel szociáldemokrata kihívója, Martin Schulz például kiemelte, hogy az amerikai elnök ugyan kiléphet a klímavédelmi megállapodásból, de a klímaváltozás alól nem vonhatja ki magát. Számos német társadalmi szervezet és befolyásos gazdasági érdekképviselet is élesen bírálta Donald Trump döntését.