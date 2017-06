Környezetvédelem

A párizsi klímaegyezményt tető alá hozó volt miniszter szerint Trump egy rakás hazugságot terjeszt

Laurent Fabius, a párizsi klímaegyezményt tető alá hozó volt francia külügyminiszter szerint Donald Trump amerikai elnök "szégyenletes hibát" követ el azzal, hogy kilépteti az Egyesült Államokat a 2015 végén Párizsban csaknem 200 ország által aláírt globális klímamegállapodásból. Az ENSZ 21. klímakonferenciájának elnöke azt is szóvá tette, hogy Trump a témában "egy rakás hazugságot" terjeszt.

"Ez a döntés, ez a beszéd, ez egy szégyenletes hiba, hatalmas tévedés. Aztán meg egy rakás hazugság. Az egyetlen reakció a világ mobilizálása, ezt kell most tenni" - mondta pénteken a France2 francia közszolgálati televízióban.

A volt külügyminiszter elsősorban azt kifogásolta, hogy Trump a klímaegyezménynek az amerikai gazdaságra tett negatív hatásaival indokolta a döntését. "Teljesen hamis elképzelés azt gondolni, hogy a párizsi klímaegyezményből történő kilépés pozitív lesz az Egyesült Államok számára. A zöldenergia-szektorban a munkahelyteremtés jelentősebb, mint az elavult ágazatokban a munkahelyek megszűnése" - hangsúlyozta Fabius.

A volt külügyminiszter szerint Trump nem fogja tudni lerombolni a párizsi megállapodást, amely "a lehető legjobb kompromisszum volt".

"Trump úr elképesztően arrogáns. Azt mondja, hogy miután más véleményen vagyok, mint a többiek, a többieknek újra kell tárgyalniuk. De ilyen nincs! Szó sem lehet semmilyen újratárgyalásról" - fogalmazott Fabius, aki úgy vélte, hogy az amerikai elnök elsősorban választási és ideológiai okokból hozta meg a döntést

A politikus újságírói kérdésre válaszolva elismerte, hogy "megvan annak a veszélye", hogy más országok is követik az Egyesült Államok példáját. "Vannak olyan országok, amelyek aláírták, de nem ratifikálták. Ez a helyzet Oroszországgal, Törökországgal. De a világnak és mindannyiuknak az az érdeke, hogy ebben az irányban folytassuk, miután az élelmezés, az egészség, a migráció vagy a háborúk ügyéről van szó, és ezért is botrányos az amerikai döntés" - jelentette ki.

Fabius 2015. december 15-én mosolyogva, de meghatódva, könnyes szemmel ejtette el a kis kalapácsot, miután az ENSZ két hétig tartó klímakonferenciájának végén megszületett történelmi megállapodás elfogadását leütötte a Párizshoz közeli Le Bourget-ban rendezett találkozón. A 195 ország delegációjának tagjai hosszú perceken át, állva, egymást átölelve ünnepelték a megállapodás elfogadását, amelyet a 2009-es koppenhágai kudarc után több évig készítettek elő. A klímamegállapodás megerősítette azt a központi célkitűzést, hogy a Föld légkörének felmelegedését a 195 ország 2 Celsius-fok alatt tartja az iparosodás előtti mértékhez képest, és folytatja az erőfeszítéseket arra is, hogy a felmelegedés csak 1,5 fokos legyen.