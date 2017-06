Környezetvédelem

Trump kilépteti Amerikát a klímaegyezményből

Az amerikai elnök a magas költségekkel indokolta a lépést, de korábban többször is hangoztatta, hogy nem hisz a klímaváltozásban. 2017.06.02 07:11 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Fotó: AFP

Donald Trump amerikai elnök csütörtök este hivatalosan is bejelentette, hogy - ahogy kampányában is ígérte - visszalép a párizsi klímavédelmi egyezménytől. Trump az amerikai népet terhelő magas költségekkel indokolt a lépést, mint mondta, ő egy jobb és tisztességesebb üzletet szeretne tető alá hozni.

Az elnök utalt arra is, hogy a kilépéssel betartja választási ígéretét, konkrétan azt, hogy számára az amerikai nép, az amerikai munkások érdekei az elsődlegesek. Nehezményezte, hogy a párizsi egyezmény alapján Kínának lehetősége nyílik a károsanyag-kibocsátás 2030-ig történő növelésére.

A Párizsi Megállapodásban 195 ország vállalta, hogy 2 Celsius-fok alatt tartja a légkör felmelegedését az iparosodás előtti szinthez képest. A részletszabályokat 2020-ig kell kidolgozni, ami évtizedekre irányt mutathat. Azzal, hogy az Egyesült Államok és Kína is aláírta a megállapodást, a globális kibocsátások 56 százalékáért felelős 72 állam lett tagja az egyezménynek.

Az Egyesült Államok visszatáncolása nem egyszerűen a 195 ország egyikének kiesését jelenti, hanem az egész célkitűzés megvalósíthatóságát is komolyan aláássa, hiszen Kína után az amerikaik a világ második legjelentősebb károsanyag-kibocsátói - emlékeztet az Index.

A döntés emellett közvetetten is keresztbe tehet az egyezménynek, hiszen Trump példáját követve más országok is kedvet kaphatnak ahhoz, hogy felmondják a megállapodást. Az Európai Unió, Kanada és Kína viszont már előre jelezte, hogy akkor is betartják a vállalásaikat, ha az Egyesült Államok nem, a Reuters pedig úgy tudja, India is tartani fogja magát az egyezményhez.

Egy 2016. decemberi tanulmány rámutatott, hogy az amerikaiak kilépése tulajdonképpen megpecsételi a klímaegyezményben rögzített célok sorsát. Az elemzők úgy vélik, ha a USA egyáltalán nem tartja magát a megállapodáshoz, akkor a hőmérséklet 0,3 fokkal többel nő 2100-ra, mintha minden ment volna tovább a tervek szerint.

Li Shuo, a Greenpeace China klímaszakértője a CNN megkeresésére elmondta, az USA visszavonulás kétségtelenül nagy lyukat hagy majd az éghajlati törekvésekben, de jelentős geopolitikai és reputációs csapás is érheti miatta a világ vezető nagyhatalmát.

Trump még az elnöksége előtt többször is hoaxnak titulálta magát a klímaváltozást, a kampányában pedig ígéretet tett rá, hogy 100 napon belül felmondja a párizsi egyezményt, mert az szerinte csak kerékkötője az energiapolitikai elképzeléseinek és ezzel az amerikai gazdaságnak.