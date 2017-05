Terrorizmus

Kabuli robbantás: valószínűleg nem a célpontnál robbant a bomba

A támadást a német nagykövetség megerősített kapuja közelében, egy forgalmas csomópontnál hajtották végre a délelőtti csúcsforgalom idején.

Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense szerint valószínűleg nem a célpontnál robbant a bomba az afgán fővárosban elkövetett robbantásos merényletben.



Az afgán kormánymédia közlése szerint kilencven ember meghalt, a sebesültek száma elérte a négyszázat abban a robbantásban, amelyet egy tartálykocsival hajtottak végre ismeretlenek Kabul diplomáciai negyedénél.



A támadást a német nagykövetség megerősített kapuja közelében, egy forgalmas csomópontnál hajtották végre a délelőtti csúcsforgalom idején, és más fontos környékbeli létesítmények - így a francia és a török nagykövetség épülete - is megrongálódtak.



Kaiser Ferenc az M1 aktuális csatorna szerda esti műsorában kiemelte: a robbantás az egyik legjobban őrzött területen, a zöld zónánál történt.



Itt van az afgán elnöki palota, továbbá több nagykövetség - köztük a német, az amerikai és a brit - is. Az áldozatok mégis helyiek voltak, a kilencven halálos áldozat döntő többsége afgán, muzulmán volt. Amerikai vagy európai halálos áldozat nem volt, ők jellemzően könnyebben sérültek. A súlyosan sérültek többsége is helyi volt.



A szakértő elmondta: a források alapján valószínűleg egy ellenőrző, áteresztő pontnál történt a robbantás. Kaiser Ferenc az eddigi információk alapján azt valószínűsíti, hogy "rosszul sikerült" a támadás. Elképzelhető, hogy az ellenőrző pontnál észrevettek valamit, ezért muszáj volt cselekedniük.



A szakértő szerint, ha valóban "csak" az volt a cél, hogy minél többen haljanak meg, akkor ez egy tipikus, a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet-féle akció volt.



Ha viszont a valódi célpont az afgán elnöki palota, vagy valamelyik nagykövetség volt, akkor tálibok is lehettek az elkövetők - fejtette ki.