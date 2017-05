Oroszország

Navalnij elvesztette az ellene indított rágalmazási pert

Első fokon elvesztette az ellene Aliser Uszmanov milliárdos által indított rágalmazási pert szerdán Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus.

Az illetékes moszkvai bíróság arra kötelezte Navalnijt és az általa vezetett Korrupcióellenes Küzdelem Alapítványt, hogy vonja vissza az összes olyan publikációt, amely azt állítja, hogy Uszmanov, aki Oroszország egyik leggazdagabb embere, megvesztegette Dmitrij Medvegyev miniszterelnököt. A verdikt előírta a helyreigazítás közlését is.



A pervesztesnek az ítélet értelmében el kell távolítania a YouTube videomegosztó portálról azt a felvételt, amelyen korrupcióval vádolta Medvegyev miniszterelnököt és mások mellett Uszmanovot is. Az anyagot márciusi feltöltése óta több mint 21 millióan tekintették meg.



Navalnij közölte, hogy nem hajtja végre az ítéletet, és fellebbezni fog. A kedden kezdődött tárgyaláson a bíróság elutasította az elnöki ambíciókat dédelgető ellenzéki politikusnak a kormányfő és más magas rangú tisztségviselők beidézésére vonatkozó kérését. Más tanúkat sem hallgattak meg, és az ellenzéki politikus tényfeltárásának alapjául szolgáló dokumentumokat sem vizsgálták meg a két napig tartó eljárás során.



Uszmanov azért perelte be Navalnijt, mert az ellenzéki aktivista dokumentumokra hivatkozva azt állította, hogy a milliárdos, más orosz oligarchákkal együtt jelentős adományokat juttatott egy Medvegyev volt évfolyamtársa, Ilja Jeliszejev által vezetett jótékonysági alapnak, a Goszszocprojektnek.



Uszmanov esetében Navalnij egy 5 milliárd rubel (mintegy 25 miliárd forint) értékű birtok és a rajta lévő ingatlanok átadásáról beszélt, amelyek egyike állítása szerint a kormányfő rezidenciájaként szolgált. A milliárdos ezzel szemben azt állította, hogy a földtől és az épületektől kereskedelmi ügylet, telekcsere keretében vált meg.



A visszavonásra ítélt videóban megfogalmazott vádak alapján Navalnijnak május 26-án sikerült többtucatnyi városban ellenzéki megmozdulást kezdeményeznie. A politikust a moszkvai - nem engedélyezett - megmozduláson őrizetbe vették, majd a hatósággal szemben tanúsított ellenállás miatt 15 napi elzárásra ítélték. Az ellenzéki aktivista június 12-re 212 településre jelentett be újabb tüntetési igényt.



A 63 éves, üzbég származású Uszmanov, akinek vagyonát a Forbes magazin több mint 15 milliárd dollárra becsülte, és akinek vállalatbirodalma a bányászattól a mobilkommunikáción át a médiáig terjed, egyúttal a Nemzetközi Vívószövetség elnöke és a brit Arsenal labdarúgó klub kisebbségi tulajdonosa is.