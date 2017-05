Szerbia

Letette esküjét Aleksandar Vucic új szerb államfő

Az új elnök nem csupán az alkotmány díszpéldányára, hanem a Miroslav-evangéliumra is esküt tett. Ez utóbbi az egyik legjelentősebb és legrégebbi szerb írásos emlék.



"Esküszöm, hogy minden erőmet a Szerb Köztársaság szuverenitásának és területi egységének - amelynek szerves része Koszovó és Metóhia - megőrzésére, valamint az emberi és kisebbségi jogok és szabadságjogok érvényesítésére, az alkotmány és a törvény tiszteletben tartására és védelmére, a béke és a Szerb Köztársaság valamennyi polgára jólétének megőrzésére fordítom, valamennyi feladatomat lelkiismeretesen és felelősségteljesen fogom ellátni" - mondta az alkotmányba foglalt eskü szövegét Vucic.



Beszédében kiemelte: államfőként is arra törekszik majd, hogy a környező országokkal, az Európai Unióval, de Oroszországgal, Kínával és az Egyesül Államokkal is jó viszonyt alakítson ki és tartson fenn. A legfőbb célja pedig saját bevallása szerint az, hogy az országban és a térségben megőrizze a békét és a stabilitást.



Mint mondta: minden politikai ambícióját kielégítette, minden lehetséges célját elérte azzal, hogy az április 2-i elnökválasztáson a voksok több mint 55 százalékát megszerezve győzött.



Az eskütétel után Aleksandar Vucic átvonul az elnöki palotába, ahol elődje, Tomislav Nikolic átadja neki az ország zászlaját és az elnöki pecsétet, és ezzel formálisan is megkezdi elnöki tevékenységét. Az ünnepélyes beiktatási ceremóniát számos ország államfőjének és diplomatájának részvételével június 23-án tartják.



A köztársasági elnök megbízatása öt évig tart, s legfeljebb még egy időszakra választható újra.



Az eskütétellel egy időben a parlament előtt Vucic szimpatizánsai és a megválasztását ellenzők gyűltek össze, így kisebb verekedés is kialakult.



Aleksandar Vucic eddig Szerbia miniszterelnöke volt. Az új kormányfőt még nem jelölték ki, ezt 30 napon belül kell megtenni, ellenkező esetben előrehozott parlamenti választást kell tartani. Az új kormányfő kinevezéséig ideiglenes miniszterelnöke van a nyugat-balkáni országnak Ivica Dacic külügyminiszter személyében, aki korábban már volt Szerbia miniszterelnöke.



A távozó államfő, Tomislav Nikolic a jövőben az orosz és kínai együttműködést irányító nemzeti tanácsot vezeti.