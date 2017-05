Game over

Több népszerű videójátékot betiltottak Üzbegisztánban

Az illetékesek továbbá aggódnak amiatt, hogy a játékok megzavarhatják "a polgári békét, valamint az etnikumok közötti és a vallások közötti harmóniát". 2017.05.31 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Fotó: AFP

Betiltották a világ legnépszerűbb videojátékainak egy részét Üzbegisztánban, arra hivatkozva, hogy "elferdítik az értékeket" és "veszélyeztetik a stabilitást".

Az érintett 34 számítógépes játékot ezentúl tilos lesz behozni és terjeszteni a közép-ázsiai országban - írta a BBC News.

A hatóságok szerint a játékokat "az erőszak és a pornográfia népszerűsítésére lehet felhasználni, továbbá fenyegetést jelenthetnek a biztonságra, a társadalmi és a politikai stabilitásra".

Az illetékesek továbbá aggódnak amiatt, hogy a játékok megzavarhatják "a polgári békét, valamint az etnikumok közötti és a vallások közötti harmóniát".

Ezen kívül szerintük fennáll a veszélye az "Üzbegisztánnal kapcsolatos hamis információk terjesztésének, valamint a történelmi, kulturális és spirituális értékek elferdítésének".

A mostani döntés a helyi kormány azon intézkedéseinek sorába tartozik, amelyek célja, hogy távol tartsák a fiatalokat az "ártalmasnak" ítélt hatásoktól.

Az illetékes kormánybizottság által jóváhagyott tiltólistára egyebek között lövöldözős, horror- és erotikus videojátékok került fel.

A tiltott játékok közé tartoznak az olyan globális bestsellerek, mint a Grand Theft Auto: San Andreas (GTA), a Call of Duty: Black Ops, a Silent Hill, a Resident Evil, a Mortal Kombat, valamint a Doom, és az olyan ártatlannak tűnő játékok, mint a híres The Sims sorozat is fennakadt a rostán.

A közösségi portálokon a felhasználók egy része "ostobának" nevezte a döntést, amelyet mások ugyanakkor örömmel üdvözöltek.