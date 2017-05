EU

Merkel erős Európát akar

A német kancellár szerint Európának a transzatlanti kapcsolatok megőrzése mellett nagyobb szerepet kell vállalnia a nemzetközi politikában. 2017.05.30 16:54 MTI

Fotó: AFP

Európának a transzatlanti kapcsolatok megőrzése mellett nagyobb szerepet kell vállalnia a nemzetközi politikában - mondta Angela Merkel német kancellár kedden Berlinben.

A negyedik német-indiai kormánykonzultáció után Narendra Modi indiai miniszterelnökkel tartott tájékoztatóján Merkel kiemelte, hogy a transzatlanti kapcsolatoknak az aktuális "vitáktól függetlenül kiemelkedő jelentőségük van", de Európának ezzel együtt is olyan "szereplőnek" kell lennie a nemzetközi porondon, amely "beleszól" az ügyekbe.

Európának közös külpolitikát kell követnie, és az ukrán válság rendezése mellett a líbiai konfliktus rendezésében is részt kell vennie - tette hozzá a kancellár. Kiemelte, hogy "egyes kérdésekben nem teljesítünk annyira jól, amennyire kellene", köztük a migrációs politikában, és a gazdaság területén is "minden okunk megvan arra, hogy megerősítsük alapjainkat".

Németországnak külön is nagyon fontosak az Egyesült Államokhoz fűződő kapcsolatok, de más országokkal is szorosan együttműködik, köztük Indiával és Kínával, amelynek kormányával szerdán Berlinben ugyancsak közös konzultációt tartanak. Ez a fajta közös munka nem irányul Németország kapcsolathálózatának más tagjai ellen - szögezte le Merkel.

A német-indiai kormánykonzultáción elfogadott megállapodásokról szólva kiemelte, hogy Németország évi egymilliárd euróval támogatja Indiát, a többi között a megújuló energiaforrások kiaknázásában és a mintegy 800 millió fiatal oktatását és szakmai képzését szolgáló programokban.

India ugyan a fejlődés más szakaszában jár, mint Németország, de demokratikus berendezkedésű ország és a nemzetközi viszonyok méltányos, ésszerű alakítására törekszik - mondta. Így a párizsi nemzetközi klímaegyezmény végrehajtásában is aktívan részt vesz.

Modi kiemelte, hogy országa a nemzetközi mércéknek, "globális normáknak" megfelelő fejlődési úton jár. Alapelve, hogy "a demokrácia és a sokszínűség az a két oszlop, amelyre a szabályokon alapuló világrend támaszkodik".

Az indiai miniszterelnök nem adott egyértelmű választ arra az újságírói kérdésre, hogy országa is kilépne-e a párizsi klímaegyezményből, ha Donald Trump amerikai elnök a hétre ígért döntésével az Egyesült Államok távozásáról határoz. Csupán annyit mondott, hogy a környezetvédelem elhanyagolása a jövendő nemzedékek ellen elkövetett "bűn" lenne.