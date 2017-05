Sztrájk

Véget ért a romániai légiforgalom-irányítók sztrájkja

Több mint háromórás munkabeszüntetés után kedden kora délután felfüggesztették a reggel kilenc órakor határozatlan időre meghirdetett sztrájkot a romániai légiforgalom-irányítók, miután követeléseik egy részének teljesítéséről megállapodást írtak alá a bukaresti közlekedési miniszterrel.

A több mint háromórás munkabeszüntetés a romániai és nemzetközi járatok tucatjainál okozott késést, ami várhatóan még órák múltán is éreztetni fogja hatását. A bukaresti Henri Coanda nemzetközi repülőtéren mintegy hatvan érkező, illetve induló járatnál regisztráltak legalább fél órás késést, a Ryanair légitársaság pedig törölte is hét járatát.

A román irányítók sztrájkja a nemzetközi légiforgalomban is késéseket, a légitársaságoknak pedig többletkiadást okozott: a Flightradar24.com honlap valós idejű radar-térképén a sztrájk idején az látszott, hogy a repülőgépek többsége - nemcsak az ukrajnai konfliktusövezetet, hanem Románia légterét is kikerülve - a szerb és bolgár légteret használta.

Gabriel Tudorache szakszervezeti vezető szerint egy új menedzsment-terv elkészítéséről állapodtak meg a közlekedési miniszterrel, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a munkakonfliktus nem ért véget, a sztrájkot csak felfüggesztették, és bármikor újrakezdhetik, ha a megállapodás egyes tételei nem teljesülnek.

A szakszervezeti vezetők azt állítják: nem nagyobb fizetésekért sztrájkolnak, hanem a vállalat vezetőségének leváltását, illetve létszámbővítést is kérnek. Azt mondják, a forgalom növekedése miatt a légi irányítók túlterheltsége komoly biztonsági kockázattá vált.

A bukaresti közlekedési minisztériumnak alárendelt, költségvetési támogatás nélkül gazdálkodó légiforgalom-irányító szolgálatnál 552 légi forgalomirányító dolgozik. A News.ro hírügynökség szerint az állami szektorban itt vannak a legnagyobb fizetések, amelyeket bónuszok nélkül átlagosan havi bruttó ötezer euróra becsültek.