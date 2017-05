Bomba robbant egy bagdadi fagylaltozónál

A merényletet nem öngyilkos követte el, a robbanószerkezetet vagy időzítővel, vagy távirányítással hozták működésbe.



A robbantás elkövetőjeként az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezet jelentkezett, amely már sokszor hajtott végre hasonló támadást Bagdadban. Alig egy éve robbanószerrel megrakott teherautót röpített a szervezet a levegőbe az iraki főváros zsúfolt bevásárlóközpontjában. Az a robbanás emberek százaival végzett.

Ice cream and blood stain the floor. But ISIS underestimates our resolve. Iraqis will be back on these very streets tomorrow night pic.twitter.com/i83YoDZXMe