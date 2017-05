Korrupció

Korrupciós ügyben hallgatják ki az izraeli belügyminisztert

Az izraeli rendőrség korrupciógyanús ügyekben berendelte kihallgatásra Arije Deri belügyminisztert és feleségét, és reggel váratlanul beidéztek tizennégy, velük kapcsolatban álló további gyanúsítottat. 2017.05.30 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Fotó: AFP

A nyomozók elsősorban a Deri családon belüli pénzmozgásokat és a tulajdonukba került ingatlanok megvásárlásához szükséges pénzek eredetét vizsgálják.

A belügyminisztert az izraeli médiába kiszivárgott hírek szerint várhatóan többek közt a Szafszúfa nevű észak-izraeli faluban felépített villájának pénzügyi hátteréről, a felesége által vezetett alapítványok pénzmozgásairól, az adományok eredetéről és útjáról kérdezik, valamint arról, hogy közvetlenül az előtt, hogy Arije Deri visszatért a politikába, egy értékes jeruzsálemi ingatlant a testvére nevére íratott át, és gyanúsnak vélt németországi befektetéseikről is nyilatkozniuk kell.

Szokatlan módon a politikus és felesége kihallgatásának reggelén állítottak elő az ügyben 14 másik embert is. A Jediót Ahronót című napilap honlapja, a ynet úgy tudja: egy állami hivatal igazgatója és egy fontos üzletember is köztük van.

A Deri család elleni vizsgálat tavaly áprilisban kezdődött, elsősorban adóbevallási szabálytalanságok gyanúja nyomán. Arije Deri az 1984-ben létrehozott, a vallásos keleti zsidókat tömörítő Sasz párt egyik alapítója. 2000-ben szintén belügyminiszterként hároméves börtönbüntetésre ítélték egy 155 ezer dolláros megvesztegetési ügyben. Huszonkét hónap után szabadult, és hét évig nem vehetett részt a közügyekben.