Terrorizmus

A londoni terrortámadást túlélte, a manchesteri után öngyilkos lett

hirdetés

Múlt hét közepén holtan találták lakásában az 52 éves Tony Waltert, a londoni terrortámadás egyik túlélőjét. A férfi azután végzett magával, hogy megtudta: terrortámadás történt Manchesterben, 22 ember meghalt, 116 megsebesült.



Ismerősei szerint Tony Walter a 23. áldozat, azért végzett magával, mert “nem akart egy olyan világban élni, ahol ezek a terrortámadások folytatódhatnak”.

Tony Walter, a 23. áldozat (Fotó: The Sun)

Walter 2005. július 7-én csak pár méterre állt Mohammad Sidique Khantól, aki egy egész szerelvényt robbantott fel a londoni metró egyik állomásánál. Aznap három másik bombát is felrobbantottak a terroristák egy összehangolt támadás során, ami 52 emberéletet követelt. A robbantások alatt több mint 700 ember megsebesült. Walter is megsebesült, de túlélte.



Ismerősei szerint a férfi folyton újraélte a terrortámadásokat. A londoni robbantás, a westminsteri gázolás, majd a manhesteri terrortámadás, mintha egy rémálomban élt volna, amelyből képtelen felébredni.



Amikor a Manchesterben történtek után nem ment be dolgozni, kollégái barátai aggódni kezdtek. Amikor megtalálták lakásán, már nem tudtak rajta segíteni.



"Nagyon kedves ember volt, mindenkit megrendített a halála" - mondta egy családtag.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, Magyarországon hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegélyszámot!