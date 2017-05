Terror

Barátaival ­erő­sza­kolt és terrorizált egy 16 éves lányt a manchesteri robbantó

A Manchesterben robbantó terrorista, Salman Abedi újabb ügye került napvilágra. Mielőtt ugyanis végzett 22 emberrel a koncert után, részt vett egy 16 éves lány megerőszakolásában és folyamatos zaklatásában.



A lányt csoportosan terrorizálták, megfélemlítették, majd meg is erőszakolták. Az ügy miatt Abedi barátját, Bilal Ahmedet és még két másik férfit börtönre is ítéltek. Abedi csak azt ismerte el, hogy terrorban tartotta a lányt, és számtalanszor megfélemlítette, hogy ne beszéljen senkinek az ügyükről, de magát az erőszakot nem ismerte be.



Az áldozat édesanyja azonban elmondta a sajtónak: a terrorsita is a tettesek között volt - írta a Daily Mail.