Feloszlatja magát a híres terroristacsoport

Feloszlatja magát az al-Kaida nemzetközi terrorcsoporthoz közel álló, líbiai Anszár as-Saría (Az iszlám törvénykezés hívei) nevű iszlamista csoport - derült ki a szervezet szombati közleményéből.



Az Anszár as-Saría, amely a kelet-líbiai városban működő amerikai konzulátus elleni támadásért, valamint Christopher Stevens amerikai nagykövet és három további amerikai állampolgár haláláért is felelős, Líbia keleti részén hadban állt a Halifa Haftár líbiai parancsnok vezette Líbiai Nemzeti Hadsereggel (LNH).



Az Anszár as-Saría közleményében azzal magyarázta felbomlását, hogy súlyos veszteségeket szenvedett, aminek következtében felőrlődött vezetése, megtizedelődött fegyvereseinek száma.



A szervezet a kelet-líbiai Bengáziban alakult 2012-ben. Az országban Moammer el-Kadhafi líbiai diktátor hatalmának 2011-es megdöntését követően zavaros belpolitikai helyzet keletkezett, és ezt a káoszt kihasználva az Iszlám Állam és más szélsőséges csoportok is megvetették lábukat az észak-afrikai országban. Alapítója az Afganisztánt is megjárt Mohamed al-Zahavi volt, aki azonban 2015-ben meghalt az LNH-val vívott harcban.



Al-Zahavi terve az volt, hogy iszlám kalifátust hoz létre Líbiában. A szervezet, amely rövid időre Líbia több részét is ellenőrzése alatt tartotta, ugyan a muzulmánok védnökeként hirdette magát, de nem ismerte el a néphatalmat, a világi rendszereket, valamint az alkotmányt.



Tevékenységében szorosan együttműködött a Muzulmán Testvériség nevű iszlamista szervezettel. Az utóbbi időkig vallási alapon szociális és oktató tevékenységet is folytatott Bengáziban. Az Egyesült Államok terrorcsoportként tartotta nyilván az Anszár as-Saríát.