Gyereknek nézik

Nincs egy méter magas a japán pornósztár

Nincs egy méter magas, de már 24 éves, és amúgy programozással is foglalkozik Kohey Nishi, aki veleszületett rendellenessége miatt nem csak növekedési problémákkal küzdött, hanem gerincbetegsége is van, ami miatt maximum 5 percet tud állva maradni. Ezért is fekszik jól neki a programozás mellett a pornós munka, amit nem fizetéskiegészítés miatt vállalt el, hanem azért, mert elképesztő fogyasztói igény mutatkozott iránta.



Tervei között szerepel, hogy átmegy Amerikába is, ahol viszont már nem csak pornófilmekben mutatkozna.

Japán az elsők között írta alá a gyermekpornó elleni küzdelemről szóló nemzetközi együttműködést még 2014-ben. A pornócsillag miatt azonban megkérdőjeleződik elkötelezettsége. Pláne úgy, hogy a mangák között megmaradtak a pedofiljellegű képek.

Mindenesetre Michael Seto, a University of Toronto pszichológusa és szexológusa szerint az ilyen jellegű felvételek, illetve szexbabák segítenek a pedofilok igényeit kielégíteni, így nem fordulnak igazi gyerekekhez, azonban vannak, akiket még jobban frusztrálnak az ilyen dolgok, így azokra pont ellenkező hatást váltanak ki.