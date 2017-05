Gyász

Meghalt Zbigniew Brzezinski

Meghalt Zbigniew Brzezinski, Jimmy Carter elnök egykori nemzetbiztonsági főtanácsadója pénteken Washington közelében. A lengyel származású politikus élete végéig aktív közéleti tevékenységet folytatott, sőt, több amerikai televízióban felbukkant meghívott vendégként, így az amerikai közszolgálati televízió heti hírműsorában is.

Halálhírét lánya, Mika Brzezinski, a MSNBC televízió munkatársa jelentette be az egyik közösségi oldalon. “A leglelkesítőbb, legszeretőbb és legodaadóbb édesapa volt, akit egy lány valaha is kívánhat magának” – fogalmazott Mika Brzezinski.



A lengyel származású Brzezinski 1928-ban Varsóban született, apja, Tadeusz Brzezinski lengyel diplomata jóvoltából élete első éveiben sokat utazott, így eljutott a sztálini Szovjetunióba, valamint gyerekfejjel láthatta a náci párt előretörését Németországban.



Miután apját Kanadába helyezték, Zbigniew Montrealban járt iskolába. Mivel kanadai egyetemre nem kapott ösztöndíjat, ezért a Harvardon végezte el felsőfokú tanulmányait, majd professzora lesz az egyetemnek. 1953-től aktívan részt vesz az emigráns lengyel politikában.



1957-ben visszalátogat Lengyelországba, ami megerősíti egyrészt abbéli tézisében, hogy a keleti blokkon belül éles határok vannak az egyes országok között, valamint abban a meggyőződésében, hogy a békés viszonyt kell kialakítani kell a szovjet blokkal.



1959-től a New York-i Columbia Egyetemen tanít, ebben az időszakban mentorálja Madeleine Albright-ot, aki feleségéhez hasonlóan cseh származású.



1966 és 1968 között a demokrata párti Johnson elnök tanácsadója, majd 1977 és 1981 között a demokrata párti Jimmy Carter nemzetbiztonsági főtanácsadója volt. Ezután is az amerikai politikai élet egyik meghatározó személyiségeként tartották számon, ezt kiegészítette több politikai háttérintézményben betöltött szereppel, valamint televízióműsorokban is megszólalt rendszeresen.



Carter munkatársaként döntő szerepe volt abban, hogy 1979-ben az elnök Bécsben aláírhatta a SALT-2 néven ismert, a hadászati fegyverzetek korlátozásáról szóló amerikai-szovjet megállapodást. Sokat tett a kínai kapcsolatok normalizálásáért és például az izraeli kormányfő Menáhem Begin és az egyiptomi elnök, Anvár Szadat közötti kapcsolatok javításáért is, ami végül elvezetett a Camp David-i békéhez.



Az ő tanácsára indult meg az afganisztáni háborúban résztvevő muzulmán felkelők amerikai fegyverekkel való ellátása is, ezzel pedig közvetetten szerepe volt a Szovjetunió vereségében.



Nevéhez is fűződik a Prágai Folyamat is, amelyben transzatlanti politikusok elítélik a kommunista diktatúrák által elkövetett bűncselekményeket. Az utóbbi években azon munkálkodott, hogy a volt szovjet tagköztársaságokat a NATO-ba integrálják.