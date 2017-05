NATO-csúcs

A tervezést, a koordinálást segítheti a NATO a terrorellenes harcban

A katonai szövetség országainak vezetői brüsszeli csúcstalálkozójukon megegyeztek abban, hogy a NATO csatlakozik az Iszlám Állam ellen harcoló nemzetközi koalícióhoz. 2017.05.26 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Fotó: AFP

A tervezésben, a koordinációban, az információmegosztásban segíthet, hogy a NATO szervezetként csatlakozik a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet elleni koalícióhoz - mondta az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában Szenes Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakértője.

A NATO tagországainak vezetői brüsszeli csúcstalálkozójukon megegyeztek abban, hogy az észak-atlanti szövetség csatlakozik az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ellen harcoló nemzetközi koalícióhoz. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár tájékoztatása szerint a tagállamok a nemzetközi koalícióhoz csatlakozással kinyilvánították szándékukat, hogy megerősítik a terrorizmus elleni harc melletti elkötelezettségüket.

A megegyezés szerint a katonai szövetség konkrét katonai műveletekben nem vesz részt a terrorcsoport tevékenysége által érintett egyetlen területen sem. A szövetség felügyeleti rendszerei révén ugyanakkor információval segítik a koalíciót az Iszlám Állam erőinek felszámolását célzó tevékenységében, a jövőben pedig a terroristacsoportok tevékenységét figyelő hírszerzőcsoport is megkezdi működését a brüsszeli központban.

Szenes Zoltán felidézte: 65 ország - köztük az európai országok többsége - és 3 szervezet: az Európai Unió, az Arab Liga és az Interpol vesz részt a terrorszervezet elleni nemzetközi koalícióban. Az, hogy most a NATO szervezetként - a csaknem hetvenéves tapasztalatával, hatalmas intézményrendszerével, parancsnokságaival csatlakozik a koalícióhoz, "plusz impulzust" adhat a munkában, és a légtérellenőrző repülések száma is növekedni fog - mondta.

A volt vezérkari főnök kitért arra is, hogy a terrorizmus elleni harcban a NATO már korábban döntött arról, hogy az információszerzést, és -megosztást megerősíti. E célra már kialakítottak egy külön hírszerző igazgatóságot, most pedig egy speciális osztályt is létrehoznak, amely a külföldről hazatérő harcosok elleni munkában segíti a kutatást, az információmegosztást. Szenes Zoltán azt mondta: a becslések szerint 10-15 ezer iszlám harcos harcol még, akik ha elveszítik a bázisukat, továbbmennek. A "hazatérő harcosok" figyelemmel követése, beazonosítása, szándékaik tettenérése komoly erőforrásokat igényel. Ez egyrészt belbiztonságot érintő kérdés, de a NATO is fontos támogatást adhat a koordinálásban és az információk megosztásának segítésével - fejtette ki Szenes Zoltán.