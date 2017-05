Manchesteri merénylet

A mobiltelefonja mentette meg egy nő életét a manchesteri robbantáskor

hirdetés

Fotó: BBC

A mobiltelefonja mentette meg egy walesi nő életét a hétfő hajnali manchesteri terrortámadásban - írja a BBC.

Lisa Bridgett éppen telefonált a Manchester Arénában, amikor nem sokkal az Ariana Grande koncert vége után felrobbantotta magát az öngyilkos merénylő.

A pwllheli nő így is súlyosan megsérült: egy anyacsavar átlőtte a középső ujját, és az arccsontját átszakítva az orra közelében állt meg. Férje szerint így is szerencsésnek érezheti magát, hiszen a telefon nem csak lelassította, hanem el is térítette a csavart - és ezzel megmentette az életét.

Bridgett a lányával és annak egyik barátnőjével vett részt a koncerten. Férje, Steven azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy már jobban van, és nagyon szerencsésnek érzi magát, hogy életben maradt. A nőt többször is megműtötték, a fejsérülésein kívül a bokája is eltört, és a combján is megsebesült.

A hétfői manchesteri terrortámadásban 22 ember meghalt, 64-en pedig megsebesültek. Eddig nyolc embert tartóztattak le az ügyben, a merényletet a líbiai származású Salman Abedi követte el.