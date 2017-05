Terror

"Bosszúvágyból" válhatott merénylő Abediből

Egy líbiai származási barátját Manchesterben ölték meg 2016-ban, az gyilkosság iránt érzett bosszú hajtotta a hétfő éjjeli véres robbantás elkövetőjét - közölte az AFP francia hírügynökséggel a család egyik barátja. Salman Abedi maga is meghalt a 22 halálos áldozatot követelő és 59 embert megsebesítő támadásban, amelyet a Manchester Arena előcsarnokánál követtek el egy könnyűzenei koncert után. A merénylet elkövetését az Iszlám Állam terrorszervezet vállalta magára.



A család barátja – aki nevének elhallgatását kérte – elmondta, hogy Salman Abedi egyik barátja azután halt meg, hogy brit fiatalok 2016 májusában Manchesterben megkéselték. ”Az incidens feldühítette a Manchesterben élő fiatal líbiaiakat, főként Salmant, aki kijelentette: bosszút kíván állni” – tette hozzá.



Anonim forrás által közreadott, keltezetlen kép a manchesteri öngyilkos merénylet elkövetőjéről, a 22 éves, líbiai származású Salman Abediről. A Manchesterben született férfi 2017. május 22-én pokolgépet robbantott a Manchester Arena nevű rendezvényközpontban tartott könnyűzenei concert végén. A támadásban huszonkét ember életét vesztette, ötvenkilenc megsebesült. (MTI/AP)



“Igyekeztünk megnyugtatni a negyedben lakó fiatalokat, aki muzulmánként maguk is célpontnak érezték magukat, de úgy tűnik, Salman nem feledkezett meg az incidensről. Személyesen beszéltem vele, és igyekeztem meggyőzni arról, hogy közönséges bűncselekmény történt” – tette hozzá.



A brit média szerint Abdul Wahab Hafidahot, Abedi barátját fiatalok egy csoportja üldözőbe vette és megölte Manchesterben. Perük jelenleg is tart.



Ramadan Abedi Nagy-Britanniába menekült, majd 2011-ben visszatért Líbiába, hogy a Kadhafi ellen lázadók oldalán harcoljon. Kadhafi bukása és meggyilkolása után Abedi a tripoli rendőrségnél töltött be felelős posztot.



A LIFG-nek – amelynek megalapítását 1995-ben jelentették be -, egyetlen célja volt Kadhafi megdöntése. A biztonsági erők könyörtelen harcot indítottak a tagjai ellen, akik külföldre menekültek. A LIFG feltehetőn az al-Kaida terrorszervezettel is kapcsolatot tart, és több tagja csatlakozott az al-Kaidához.