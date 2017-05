Terror

Ugyanolyan piszkos bombával robbant az Iszlám Állam, mint Manchesterben

A Híradó szerint újból szembesült a dzsihád pusztításával az a szíriai sebész, aki nemrég még a lázadók által elfoglalt Idlib régióban operálta az Iszlám Állam áldozatait, hétfőn viszont a manchesteri terrortámadásban megsérül tiniket műtötte. "Ugyanezeket a sebeket láttam el Szíriában" - mondta megrendülten az Angliában született, de egy ideig Szíriában dolgozó orvos.



A sebész, aki hétfőn a manchesteri robbanásban megsérült gyerekeket műtötte, korábban olyan szíriai kórházakban is dolgozott, ahol legtöbbször robbantásban megsebesült betegeket látott el. Dr. Mounir Hakimi jelenleg a lancashire-i kórházban dolgozik, és a megsérült fiatalok egyikét operálta kedden.



“Megszakad az ember szíve a vérrontás láttán. Ártatlan gyermekek nem fizethetnek életükkel a terrorizmusért. Szíriában pontosan ugyanezt a sebet kezeltem” – hangzott el az orvostól az operáció után.



Elmesélte, hogy az Iszlám Állam támadásai során rengeteg lázadó területen rekedt civilt kezelt, akiket ugyanolyan “piszkos bombával” robbantottak fel a terroristák, mint amit a manchesteri merénylő is bevetett. Ezeket a szerkezeteket megtöltik szögekkel és mindenféle szegeccsel, hogy a robbanás után a lehető legsúlyosabb sérüléseket okozzák, így azok is életveszélyes sebesüléseket szereznek, akik távolabb vannak a bombától.



Az orvos a sebek hasonlósága mellett a különbségekre is kitért. Felidézte, hogy Szíriában nem volt ideje semmire, azonnal műtöttek mindenkit, és altatás helyett csak elkábították a sérülteket. Manchesterben viszont várhatott egy napot, amíg eldöntötte, hogy melyik beavatkozás lehet a megfelelő a gyermek számára.



Hozzátette, hogy a brit kórházak felkészültek a tömeges balesetek és hasonló incidensek kezelésére, jól felszerelt intézményekről van szó, és a brit NHS-modellt Szíriában is alkalmazta – persze a kinti lehetőségek fényében.