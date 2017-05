Manchesteri robbantás

Marad a legmagasabb terrorellenes riasztási szint Nagy-Britanniában

hirdetés

May a Downing Streeten csütörtökön elmondott rövid üzenetében részletek nélkül leszögezte: a hétfői manchesteri merénylet ügyében folyó nyomozásban a rendőrség szerint haladás történt, és jelenleg nyolc ember van őrizetben.



Ian Hopkins, a manchesteri rendőrség főparancsnoka csütörtöki sajtótájékoztatóján "nagy jelentőségűnek" nevezte az őrizetbe vételeket, és kijelentette: az eddigi házkutatásokon a rendőrség olyan tárgyakat talált, amelyek nagyon fontosak a nyomozás szempontjából.



Theresa May miniszterelnök a Downing Street-i kormányfői hivatalból közvetített csütörtöki nyilatkozatában kijelentette ugyanakkor, hogy a brit belső elhárítás (MI5) kötelékében működő egyesített terrorizmuselemző központ (Joint Terrorism Analysis Centre, JTAC) jelenlegi helyzetértékelése alapján a héten elrendelt kritikus szinten marad a terrorellenes készültség. May éberségre intette a lakosságot.



Nagy-Britanniában a JTAC hatáskörébe tartozik a készültségi szint meghatározása.



A kritikus riasztási szint lehetővé teszi, hogy a kiemelt védettségű helyszíneken járőröző rendőri egységeket katonai alakulatokkal egészítsék ki.



Theresa May csütörtöki nyilatkozatában elmondta: jelenleg hozzávetőleg ezer katona segíti a rendőri járőrözést, fontos mértékben hozzájárulva a rendezvényekben gazdag háromnapos hétvége biztosításához.



Nagy-Britanniában hagyományos módon az utolsó májusi hétvége utáni hétfő is munkaszüneti nap.



A brit kormányfő közölte: a csütörtök délután kezdődő brüsszeli NATO-csúcson egyértelműen felhívja Donald Trump amerikai elnök figyelmét arra, hogy a két ország bűnüldöző hatóságai által egymás között megosztott hírszerzési adatokat bizalmasan kell kezelni.



E kijelentés előzményeként Nagy-Britanniában komoly felzúdulást keltett, hogy a hétfői manchesteri robbantásos merénylet vizsgálata során összegyűjtött bizalmas információk, amelyeket a brit hatóságok megosztottak az amerikai biztonsági szolgálatokkal, rendre kiszivárogtak az amerikai sajtóhoz.



A manchesteri rendőrség le is állította ezeknek az értesüléseknek a megosztását az amerikai szolgálatokkal. A héten Amber Rudd brit belügyminiszter is nyilvánosan hangot adott felháborodásának az amerikai kiszivárogtatások miatt, Andy Burnham, Manchester polgármestere pedig csütörtökön hivatalos panaszt tett az Egyesült Államok londoni nagykövetségének ügyvivőjénél.



Csütörtökön Manchester központjában, egy lakókörzetben házkutatást tartottak a rendőrség és a hadsereg egységei, miután riasztás érkezett a hatóságokhoz. A helyszínre tűzszerészek is kivonultak, és a környéket nagy területen lezárták, de a hatóságok később vaklármának minősítették az incidenst.



Ian Hopkins manchesteri rendőrfőkapitány csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy egy gyanús csomag miatt riasztották a rendőrséget és a hadsereget, de a vizsgálat megállapította, hogy a csomag nem tartalmazott veszélyes anyagot és a kordont feloldották.

Ian Hopkins manchesteri rendőrfőkapitány csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy egy gyanús csomag miatt riasztották a rendőrséget és a hadsereget, de a vizsgálat megállapította, hogy a csomag nem tartalmazott veszélyes anyagot és a kordont feloldották.



Csütörtökön látogatást tett a manchesteri gyermekkórházban II. Erzsébet királynő. A 91 éves uralkodó tájékoztatást kapott a kórház személyzetétől, és beszélgetett néhány sérülttel is.



A hétfői robbantásos merénylet sebesültjei között nagyon sok a gyermek, és közülük tizenkettőt ebben a kórházban kezelnek; mindegyikük 16 év alatti.



A brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) csütörtöki tájékoztatása szerint a robbantásban összesen 116-an szenvedtek kórházi ellátást igénylő sérülést, közülük 75-en továbbra is kórházban vannak. A sebesültek közül 23-nak kritikus az állapota.



A korábbi adatok 64 sebesültről szóltak.