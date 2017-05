Amerikai elnök

A volt CIA-igazgató már a választási kampányban is "aggódott"

hirdetés

John Brennant, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) volt igazgatóját állítólag már a tavalyi elnökválasztási kampányban is aggasztotta, hogy Donald Trump kampánycsapatából túl sokaknak voltak kapcsolatai orosz partnerekkel. Brennan a képviselőház hírszerzési bizottságának meghallgatásán jelentette ki ezt kedden az amerikai elnökválasztási kampány állítólagos orosz szálaival kapcsolatban.



A volt CIA-igazgató a többi között azt hangoztatta, hogy szerinte tavaly nyáron megszaporodott a kapcsolatfelvétel a Trump-kampánycsapat és orosz tisztségviselők között, s az oroszok megpróbálhatták együttműködésre bírni Donald Trump munkatársait. Brennan szerint Oroszország politikájához hagyományosan hozzátartozik, hogy "megpróbál megvesztegetni embereket".



Leszögezte, nincs tudomása arról, hogy bármiféle összejátszás lett volna Trump munkatársai és orosz tisztségviselők között, de az oroszok "akár sikeresek is lehettek" a Trump-kampánycsapat néhány munkatársának megkörnyékezésében.



A volt CIA-igazgató elmondta: tavaly augusztus 4-én az orosz hírszerzés vezetőjével folytatott telefonbeszélgetésben kifejezetten figyelmeztette partnerét, hogy Oroszország maradjon távol az amerikai választási folyamattól.



Brennan azt állította, hogy az Egyesült Államokban elsőként hívta fel a figyelmet a lehetséges orosz beavatkozási kísérletekre, s figyelmeztette az orosz hírszerzés vezetőjét is, hogy amennyiben e próbálkozások folytatódnak, ez visszaüt majd és megnehezíti a kétoldalú kapcsolatok rendezését.



Elmondása szerint az orosz hírszerzés már akkor cáfolta e próbálkozásokat. A volt CIA-főnök hozzátette: teljességgel megalapozott a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) vizsgálata az orosz szálak ügyében.



John Brenann meghallgatásával egy időben Dan Coats, az Országos Hírszerzési Igazgatóság (az amerikai hírszerzés csúcsszervezete) vezetője is meghallgatáson vett részt. Ő a szenátus fegyveres erőkkel foglalkozó bizottsága előtt jelent meg. A szenátorok a The Washington Post című lapban hétfőn nyilvánosságra hozott egyikéről faggatták, miszerint Trump elnök azt kérte volna tőle és Mike Rogerstől, az Országos Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) igazgatójától, hogy fékezzék az FBI vizsgálatát Moszkva és az elnökválasztási kampány közötti lehetséges együttműködésről.



Dan Coats leszögezte: ismeri ezeket a sajtóinformációkat, de nem kívánja kommentálni őket, és a Trump elnökkel folytatott magánbeszélgetéseinek tartalmát sem hozza nyilvánosságra.