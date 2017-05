Montenegró

Ártatlannak vallották magukat a montenegrói választás idején megkísérelt puccsal vádolt szerbek

Ártatlannak vallották magukat azok a szerb férfiak szerdán, akiket a podgoricai ügyészség az októberi 16-i montenegrói parlamenti választás napján megkísérelt puccsal vádolt - számolt be a podgoricai közszolgálati televízió (RTCG).

A montenegrói rendőrség a választás napján húsz szerbiai férfit fogott el, akiről azt gyanította, azért lépett be az országba, hogy a választások estéjén fegyverrel támadjon állami intézményekre, rendőrökre, tisztségviselőkre, és magas rangú állami vezetőkre. A szerb csapatot feltehetőleg Bratislav Dikic, a szerbiai csendőrség egykori első embere vezette. Az elkövetők a vád szerint azt tervezték, hogy betörnek a parlamentbe, meggyilkolják Milo Djukanovic akkori miniszterelnököt, és oroszbarát pártokat juttatnak hatalomra, hogy megakadályozzák az ország NATO-csatlakozását.

A montenegrói különleges ügyész szerint a puccskísérletben két orosz állampolgár, valamint két ellenzéki parlamenti képviselő is részt vett. Utóbbiakat összeesküvéssel, valamint az alkotmányos rend és a nemzetbiztonság elleni támadás előkészítésével vádolják, megfosztották mentelmi joguktól. Szerdán viszont nem jelentek meg a bíróságon, és korábban tagadták az őket ért vádakat.

Az elfogott szerbek többsége januárban vádalkut kötött az ügyészséggel, szerdán azoknak a bírósági meghallgatása kezdődött el, akik erre nem voltak hajlandóak, vagy akiknek nem ajánlották fel ezt a lehetőséget.

Bratislav Dikic, a szerbiai csendőrség egykori vezetője - aki elfogása óta előzetes letartóztatásban van - szerdán kijelentette: nem ő készítette elő és nem is vett részt abban, amivel vádolják. Hozzátette: nem ismer senkit az ellenzéki Demokratikus Frontból (DF), és nem volt kapcsolata a párt szintén vádlottként szereplő két vezető tagjával.

Az eljárás során a 129 oldalas vádirat ismertetése mellett a tervek szerint 11 tanút hallgatnak meg, 118 tárgyi bizonyítékot mutatnak fel, valamint 33 lehallgatott telefonbeszélgetést ismertetnek. Emellett figyelembe veszik azokat az ítéleteket, amelyeket a korábban vádalkut kötöttekre szabtak ki.