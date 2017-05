Románia

Törvénytelen kampányfinanszírozással vádolják Traian Basescu lányát és egyik bizalmasát

Vádat emelt a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) szerdán Ioana Basescu közjegyző - Traian Basescu volt államfő lánya - és Elena Udrea volt turisztikai miniszter ellen, akiket azzal gyanúsít, hogy 2009-ben törvénytelenül gyűjtöttek kampánypénzeket az akkor tisztségben lévő elnök újraválasztása érdekében.

A DNA sikkasztásra és pénzmosásra való felbujtással gyanúsítja Basescu nagyobbik lányát, illetve többrendbeli pénzmosással és megvesztegetésre való felbujtással a volt államfő egyik legközelebbi bizalmasaként ismert Elena Udreát.

A vádhatóság szerint Udrea miniszteri befolyásával visszaélve több vállalkozót vett rá, hogy fiktív szolgáltatásokra különböző (százezer eurós nagyságrendű) pénzösszegeket utaljanak át egy, az államfőnek kampányanyagokat készítő reklámügynökség számára, Ioana Basescu pedig befolyását felhasználva (Basescu újraválasztása után) egy állami cég vezérigazgatóját próbálta rávenni arra, hogy a "kampányadósságok" kifizetéséhez csaknem 100 ezer euróval járuljon hozzá.

A DNA szerdai közleményei szerint a vállalatigazgató végül a kért összegnek csak negyedét utalta át az elnök lánya által megjelölt bankszámlára, amiből Ioana Basescu és akkori élettársa egy kubai kirándulásuk költségeit fedezték.

Az ügyben további öt gyanúsítottat állított bíróság elé a DNA. Közöttük - a volt elnök egyik bizalmi embereként ismert - Dan Andronic publicistát is hamis tanúzással és bűnpártolással vádolják, amiért tavaly szeptemberi ügyészségi kihallgatása alkalmával állítólag valótlanságokkal próbálta akadályozni Elena Udrea és Ioana Basescu felelősségre vonását.

A 2009-es elnökválasztás tisztaságának kivizsgálására egyébként ügyészségi eljárás is indult, és parlamenti különbizottság is alakult Romániában, éppen Dan Andronic leleplező újságcikkei hatására, aki szerint 2009-ben egyes állami tisztségviselők törvénytelenül befolyásolni próbálták az elnökválasztás kimenetelét.