Manchesteri robbantás

Cannes-ban is megemlékeztek a manchesteri áldozatokról

A cannes-i fesztiválon az elmúlt évtizedekben díjat nyert sztárokkal ünnepelte kedd este 70. évfordulóját a világ legrangosabb filmes találkozója, ahol a filmes világ külön megemlékezett az előző napi manchesteri robbantás áldozatairól és sérültjeiről.



"A filmművészet Manchesterrel van, ma este rájuk gondolunk" - mondta megnyitó beszédében Pierre Lescure fesztiválelnök.



A cannes-i fesztiválpalota közel 3 ezer férőhelyes Lumiere termében jelen voltak az elmúlt évek Arany Pálma-díjas alkotásainak rendezői, akiket állva ünnepelt a közönség. Három kétszeres fődíjas rendező jött el: a brit Ken Loach, a dán Bille August és az osztrák Michael Haneke, akinek Happy End című filmje az idei hivatalos versenyprogramba is meghívást kapott, így ő lehet az első rendező, aki háromszor elnyeri az Arany Pálmát.



Az est háziasszonya Isabelle Huppert francia filmszínésznő volt, aki kétszer is megkapta Cannes-ban a legjobb női alakítás díját, 1978-ban a Violette Noziere című krimiben, 2001-ben pedig A zongoratanárnő című drámában nyújtott játékáért.



A teremben foglalt még helyet többek között az olasz Nanni Moretti, az amerikai David Lynch, a francia-lengyel Roman Polanski, és új-zélandi Jane Campion, aki az egyetlen Arany Pálma-díjas női rendező. A fődíjat az 1993-ban forgatott Zongoralecke című filmjéért érdemelte ki.



Az idei verseny zsűritagjai is jelen voltak Pedro Almodóvar spanyol rendező, zsűrielnök vezetésével, valamint Catherine Deneuve, Nicole Kidman, Elle Fanning, Monica Bellucci, Diane Kruger, Andrea Arnold, Alfonso Cuarón, Guillermo Del Toro, Matteo Garrone, Alejandro Inárritu, George Miller, Nicolas Winding Refn, Claude Lelouch.



Délelőtt a fesztivál egy rendkívüli fotózást is megszervezett, amelyen mintegy száz világhírű filmes jelent meg a fesztiválpalotában, köztük Oliver Stone, George Miller, Antonio Banderas, Marion Cotillard, Claudia Cardinale, Claude Lelouch, Costa-Gavras. Jóllehet a fotózásra 28 hírügynökség fotósa volt hivatalos, a találkozón a sztárok önmagukat is szelfizték.



A jubileumi ünnepségeket jelentősen meghatározta a manchesteri merénylet. A sztárok a fotózást megelőzően a fesztiválpalota vörös szőnyeggel borított lépcsőjének tetején megjelentek együtt és egyperces néma csenddel emlékeztek meg az áldozatokról és a sérültekről. A fesztivál vezetői és munkatársai, valamint a sztárokat vezető Isabelle Huppert oldalán ott voltak Cannes városának vezetői is, köztük David Lisnard polgármester.



Az ünnepség csúcspontjának tervezett tűzijáték este elmaradt, de a vezetőség úgy döntött: a ceremóniát megtartják, "mert meg kell mutatni, hogy nem hagyjuk magunkat és az élet folytatódik" - mondta Therry Frémaux fesztiváligazgató.



"A manchesteri áldozatok ugyanazt tették mint mi: együtt voltak, élvezték, hogy szabadon hódolnak ugyannak a szenvedélynek" - hangsúlyozta az igazgató.

"Ismételten az életmódunkat, a fiatalságot, az ünneplést, a kultúrát támadták meg. Le vagyunk döbbenve" - fogalmazott az egy héttel ezelőtt kinevezett új kulturális miniszter, Francoise Nyssen Cannes-ban, aki először jelent meg nyilvánosan, amióta átvette a tárca irányítását.



A terrorfenyegetettség miatt már az elmúlt két évben is rendkívüli biztonsági intézkedések voltak érvényben a fesztivál idején a francia tengerparti kisvárosban, de a közeli Nizzában tíz hónnappal ezelőtt elkövetett iszlamista merénylet miatt idén ezt megerősítette és láthatóbbá tette a francia rendőrség a fesztiválozók védelme érdekében.



A fesztiválpalota környékén láthatóan megerősítették a rendőri készültséget, felfegyverzett készenléti rendőrök köröznek egész nap a tömegben, a háztetőkön mesterlövészek teljesítenek szolgálatot, 550 térfigyelő kamera működik és 80 önkéntes megfigyelő is folyamatosan elvegyül a hömpölygő tömegben, és ha bármi gyanúsat észlel, riasztja a rendőrséget. Ezen kívül háromszáz, virágágyásokkal díszített betontömbbel akadályozzák meg, hogy dzsihadista támadók kamionos merényletet próbáljanak meg végrehajtani a Croisette-en.



Georges-François Leclerc, a dél-franciaországi Alpes-Maritimes megye prefektusa azt közölte, hogy a manchesteri merényletet követően továbberősítették a biztonsági intézkedéseket, de pontos részleteket azokról nem közölt.