Terror

Brit színekbe borultak a világ műemlékei

Terrortámadás történt Manchesterben, amit az Iszlám Állam magára is vállalt. A kedd esti adatok szerint a támadásban, amely Ariana Grande amerikai énekesnő teltházas koncertjének végén történt, 22-en életüket vesztették, 59-en megsérültek. A halálos áldozatok és a sérültek között is sok a gyermek és a tizenéves fiatal. A legfiatalabb azonosított áldozat egy nyolcéves kislány.

Dubai és Abu Dhabi





Burj Khalifa

Dubai stands in solidarity with the UK tonight. Brilliant from the Burj Khalifa. What a powerful message. ❤️ pic.twitter.com/YZB0lweyAl - الكباش دبي DubaiRams (@DCFCdubai) 2017. május 23.

Genf

Orlando Eye

Our ❤️ goes out to those affected by the attack on the Manchester Arena. Tonight the Eye will be lit in Union Jack colors. #ManchesterStrong pic.twitter.com/4iAOIoX2Cb - The Orlando Eye (@theorlandoeye) 2017. május 23.

Prága

Belfast

Belfast City Hall has just lit up tonight as a mark of respect for the victims of the Manchester attack. pic.twitter.com/vHfkJRl8Ow - Stuart Robinson (@stuartrobinson1) 2017. május 23.

Berlin

A New York-i Empire State Building elsötétült

NYC's Empire State Building Goes Dark Tonight In Remembrance of the Manchester Attack Victims pic.twitter.com/utSctpf9Tr — Breaking911 (@Breaking911) 2017. május 24.

Tel Aviv

Amsterdam

The #UnionJack is projected on Amsterdam's Central Station, to show support to all those affected by yesterday's attack in Manchester. 🇬🇧 pic.twitter.com/kGBa53iv8E — Sebas van der Sangen (@sebasvds) 2017. május 23.

Zágráb





Hongkong

#BREAKING: Here are photos of landmarks with the Union Jack.

Belfast City Hall

HSBC building in HongKong

Brandenburg Gate pic.twitter.com/YphLO9PfuI - Breaking9news (@Breaking9news) 2017. május 23.

London

#WeStandTogether against terror. #KingsburyMandir lit up in Union Jack colours tonight 🇬🇧 Praying for those affected by #ManchesterAttacks pic.twitter.com/hIUkfij2Jc — Swaminarayan Mandir (@SGadiLondon) 2017. május 23.