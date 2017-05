Terror

Manchesteri robbantás - A rendőrség szerint egy 22 éves férfi lehetett az elkövető

A manchesteri rendőrség főparancsnokának kedd esti tájékoztatása szerint egy 22 éves, Salman Abedi nevű férfi lehetett az előző éjjel végrehajtott öngyilkos robbantásos merénylet elkövetője. 2017.05.24 04:30 MTI

Ian Hopkins a manchesteri rendőrkapitányság előtt felolvasott rövid tájékoztatójában hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ez egyelőre csak gyanú, mivel a halottkémi vizsgálat még nem azonosította hivatalosan az öngyilkos merénylőt. A manchesteri rendőrkapitány közölte: éppen ezért egyelőre nem kíván semmilyen további nyilatkozatot tenni a merénylő kilétével kapcsolatban.



A BBC értesülése szerint mindazonáltal az elkövető valószínűleg líbiai származású, de Manchesterben született, és ott is élt.



Theresa May brit miniszterelnök már néhány órával Hopkins kedd esti közleménye előtt bejelentette, hogy a biztonsági szolgálatok tudják, ki követte el a hétfő éjszakai öngyilkos merényletet a Manchester Arena rendezvényközpontban.



May, aki kedden a brit kormány válsághelyzeti tanácskozó testülete, a COBRA értekezletén elnökölt, az ülés után tartott Downing Street-i tájékoztatóján hozzátette ugyanakkor, hogy a nyomozás jelenlegi szakaszában még nem fedheti fel a merénylő kilétét.



A kedd esti adatok szerint a támadásban, amely Ariana Grande amerikai énekesnő teltházas koncertjének végén történt, 22-en életüket vesztették, 59-en megsérültek. A halálos áldozatok és a sérültek között is sok a gyermek és a tizenéves fiatal. A legfiatalabb azonosított áldozat egy nyolcéves kislány.