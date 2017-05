USA-Botrány

Flynn nem tesz eleget a szenátusi idézésnek, a szenátorok szigorú vizsgálatot ígérnek

hirdetés

Fotó: AFP

A szenátus hírszerzési bizottsága a lehető legszigorúbban akarja kivizsgálni Michael Flynn, Trump elnök lemondásra kényszerített nemzetbiztonsági főtanácsadója orosz kapcsolatait - közölték politikusok.

A bizottság republikánus és demokrata vezető politikusai felháborodással fogadták Flynn bejelentését, miszerint nem hajlandó megjelenni a bizottság előtt, és nem adja át a birtokában lévő dokumentumokat, bizonyítékokat sem.

A bizottság a tavalyi elnökválasztási kampányban a Trump munkatársai és orosz tisztségviselők közötti esetleges szálakat vizsgálja, és először csak felkérte Flynnt a megjelenésre, majd amikor erre nem volt hajlandó, akkor büntetés terhe mellett hivatalosan is beidézte őt. Ezt az idézést utasította el az altábornagy.

A bizottság republikánus elnöke, Richard Burr és rangidős demokrata párti politikusa, Mark Warner közös közleményben ígért szigorú vizsgálatot az ügyben.

Flynn az amerikai alkotmány 5. Módosítására hivatkozva utasította el az idézést, amely lehetővé teszi amerikai állampolgároknak, hogy ne tegyenek magukra terhelő vallomást. A volt nemzetbiztonsági főtanácsadónak szerdán kellett volna megjelennie a szenátusi bizottság előtt. Hétfőn pedig személyes konzultációt folytatott volna Jason Chaffetz republikánus politikussal, a képviselőház kormányzati ellenőrzéssel foglalkozó bizottsága elnökével, aki azonban lemondta a találkozót.

Közben a The New York Times nyilvánosságra hozta Elijah Cummings demokrata párti képviselő levelét, amelyben a marylandi politikus - pár órával a volt nemzetbiztonsági főtanácsadó bejelentését követően - a Pentagon dokumentumaira hivatkozva részletezi, hogy szerinte Flynn már a kinevezése előtti biztonsági átvilágításon hazudott a külföldi, köztük az Oroszországhoz fűződő kapcsolatairól. Azt állította, hogy valamennyi korábbi külföldi utazásán magánemberként vett részt, s a költségeket vagy személyesen ő, vagy amerikai vállalatok finanszírozták. Elhallgatta viszont például, hogy 2015. decemberében Moszkvában egy gálaest fővendége volt, és az utazás és ott-tartózkodás több mint 45 ezer dolláros költségeit az RT orosz állami televízió állta.

Miután elhallgatta az igazságot, megkapta a biztonsági átvilágításról szóló igazolást, Trump pedig kinevezte őt nemzetbiztonsági főtanácsadójának. Alig három hét után távoznia kellett posztjáról, mert elhallgatta az elnök és az alelnök előtt az Oroszország Washingtonban akkreditált nagykövetével folytatott megbeszéléseit, majd mikor ez kiderült, félrevezette Mike Pence alelnököt e megbeszélések tartalmáról.

"Az igazságot mindenképpen feltárjuk" - fogalmazott Twitter-bejegyzésében James Lankford republikánus szenátor, a hírszerzési bizottság tagja.

A szövetségi nyomozóhatóságok szándékos félrevezetéséért Michael Flynn akár öt évig terjedő börtönbüntetést is kaphat.